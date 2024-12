Leonardo Almeida Pesquisa revela que 62% dos consumidores pretendem gastar até 3 mil reais nesta Black Friday





Durante o final de semana da Black Friday, o comércio eletrônico brasileiro alcançou um faturamento de mais de R$ 9,3 bilhões em transações, com um ticket médio de R$ 519,75 . Esse valor representou uma leve redução de 2,3% em relação a 2023, mas, em comparação ao ano passado, o faturamento apresentou um crescimento de 10,5% .

Além disso, o volume de pedidos também registrou um aumento significativo de 13,1%, totalizando 17,9 milhões de compras realizadas. Os dados são da plataforma Hora a Hora, da Confi.Neotrust, em parceria com a ClearSale, especializada em soluções antifraude. O estudo abrangeu o período entre quinta-feira (28) e domingo (1), considerando o intervalo das 00h às 23h59.

Em relação às fraudes, o e-commerce brasileiro registrou aproximadamente 28,5 mil tentativas fraudulentas durante o período da Black Friday, representando um valor evitado de cerca de R$ 45 milhões. Esse número reflete uma queda de 13% em comparação com 2023. As categorias com maior impacto financeiro em fraudes foram: instrumentos musicais (4,20%), games (4,02%), informática (2,62%), eletrônicos (2,22%) e celulares (2,20%). O ticket médio das tentativas de fraude foi de R$ 1.576,75, um aumento de 18% em relação ao ano anterior. Vale destacar que esses números representam tentativas suspeitas de fraude, sendo que os dados são dinâmicos e podem sofrer alterações após a confirmação ou não das tentativas fraudulentas.

O levantamento também identificou os produtos mais vendidos durante a Black Friday 2024. Os eletrodomésticos lideraram as vendas, representando 15,9% das transações, seguidos por eletrônicos (11,4%), telefonia (9,4%), moda e acessórios (7,3%) e ar e ventilação (6,3%). Quanto às formas de pagamento, o cartão de crédito foi o meio mais utilizado, responsável por 63% das transações. O PIX apareceu em segundo lugar, com 25,5% de participação, seguido pelo boleto bancário com 7,4%, e outros meios de pagamento, como e-wallets, cashback, débito e vales, que totalizaram 4,2%.

“O comportamento digital do brasileiro evoluiu, priorizando praticidade e diversificação, que junto a combinação do pagamento da primeira parcela do décimo terceiro e o foco das empresas em itens de consumo rotineiro favoreceu a alta nas vendas, ampliando o efeito da Black pelo comércio por todo o final de semana. Agora, estamos caminhando para a segunda-feira de Cyber Monday, período em que golpistas também estão à espreita. É de suma importância permanecer vigilantes”, comenta Matheus Manssur, superintendente comercial da ClearSale.

Em termos de perfil de compra, as mulheres foram responsáveis pela maioria das transações, com 51,2% das compras realizadas. Os homens representaram 48,8% das compras. No que diz respeito à faixa etária, o maior volume de compras ocorreu entre consumidores de 36 a 50 anos, que corresponderam a 41,4% das transações. Seguiram-se os consumidores de 26 a 35 anos, com 31,1%, os acima de 51 anos, com 18,2%, e, por último, os jovens de até 25 anos, que representaram 9,4% das compras realizadas.

“Os resultados da Black Friday 2024 refletem a recuperação econômica e o fortalecimento do poder de compra dos brasileiros. As vendas de novembro apresentaram um crescimento de 15,4% em relação a 2023, enquanto o faturamento da Black Friday alcançou R$ 9,3 bilhões, um aumento de 10,5% em comparação ao ano anterior. Esses números evidenciam não apenas a relevância da data para o comércio, mas também a influência de fatores como a redução da taxa de desemprego e o impacto positivo de novos meios de pagamento, como o PIX, que já responde por 25,5% das transações. O desempenho expressivo de categorias como eletrodomésticos, com alta de 4,1%, demonstra um consumo mais planejado e confiante, impulsionado por um cenário econômico em evolução e maior estabilidade”, avalia Juliana Lorenzetti, diretora de Growth.