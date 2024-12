REPRODUÇÃO/POLÍCIA FEDERAL Cozinha para os funcionários

A Polícia Federal (PF) resgatou 15 trabalhadores que viviam sob condições análogas à escravidão em uma fazenda localizada no Pantanal Sul-Mato-Grossense . Segundo a corporação, as denúncias que levaram à investigação relataram graves violações de direitos, como privação de água potável, alimentação insuficiente e impedimento de deixar o local.

A PF deflagrou a operação em parceria com o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Militar do MS. De acordo com o órgão, a fazenda está localizada em uma região remota e de difícil acesso, alcançada após três dias de viagem de barco.



A operação aconteceu na terça-feira (26), mas o caso só foi divulgado neste domingo (1º).

Condições "desumanas"

As instituições envolvidas na operação classificaram as condições no local como “desumanas”. De acordo com a PF, a água disponível era suja e imprópria para consumo, enquanto a alimentação fornecida semanalmente pelos empregadores era insuficiente. Com isso, os funcionários mantidos no local caçavam para completar as refeições.

Além disso, os trabalhadores não podiam deixar a fazenda entre turnos. Com isso, ficavam em alojamentos improvisados com lonas, sem proteção contra animais ou condições climáticas adversas. A PF também descobriu que não havia instalações sanitárias ou água para banho.

A operação descobriu que os trabalhadores não denunciavam a situação porque eram ameaçados.



Após o resgate, as vítimas estão recebendo acompanhamento e suporte para restabelecer seus direitos trabalhistas e sociais.

"Os empregadores responderão pelas sanções administrativas e trabalhistas cabíveis, sem prejuízo de sua responsabilização criminal pelo crime de redução a condição análoga à escravidão", expõe a PF.

Veja fotos do local

Fazenda é localizada em área remota e de difícil acesso REPRODUÇÃO/POLÍCIA FEDERAL Água disponibilizada para os funcionários REPRODUÇÃO/POLÍCIA FEDERAL Local onde os funcionários dormiam REPRODUÇÃO/POLÍCIA FEDERAL Trabalhadores caçavam para completar a alimentação REPRODUÇÃO/POLÍCIA FEDERAL Água disponibilizada causava episódios de diarreia em trabalhadores REPRODUÇÃO/POLÍCIA FEDERAL Local onde funcionários dormiam não tinha proteção contra animais ou condições climáticas adversas REPRODUÇÃO/POLÍCIA FEDERAL