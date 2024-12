Wikicommons / Gage Skidmore Donald Trump teme que dólar perca autoridade





Dmitry Peskov , porta-voz do Kremlin, disse nesta segunda-feira (2) que Donald Trump dará “um tiro pela culatra” caso decida impor supertarifa ao Brics caso haja criação de uma nova moeda.

O russo disse que o dólar perde, aos poucos, o “apelo” como moeda geral para muitos países. “O dólar está perdendo seu apelo, e qualquer tentativa de pressionar mais ainda esses países pode acelerar esse movimento”, afirmou o porta-voz.

Ele acredita, então, que pressionar uma super-taxa pode criar o efeito oposto: mais países se voltarem a moedas alternativas para suprir o “buraco” que fica ao dólar se complicar.

Ameaças de Trump

Desde o sábado (30), o presidente dos EUA, Donald Trump , está bravo com a ideia da criação de uma moeda para substituir o dólar em transações globais.

A resposta do estadunidense foi ameaçar outros países. Ele disse que, caso algum país crie ou apoie o desenvolvimento de uma moeda para desafiar a supremacia do dólar, haverá consequências.

A ideia de Trump é, então, começar taxas comerciais de até 100% para esses países.

BRICS e nova moeda

BRICS é um bloco econômico composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Juntos, os países compõem 46% da população e tem algumas das maiores economias.

Como padrão, transações econômicas entre nacionalidades diferentes são calculadas em dólar. Porém, oscilações do dólar significam oscilações em todas essas transações.

Daí, surgiu a ideia do BRICS de fazer uma moeda única para transações internas. Assim, as transações no bloco seriam independentes, além de acontecer uma possível valorização de moedas locais.

Em 2023, Lula (PT), presidente do Brasil , já defendera a ideia: “Por que não podemos usar nossas próprias moedas no comércio entre os Brics? Quem decidiu que o dólar seria a moeda universal? É hora de fazer as coisas de forma diferente.”