Redação 1Bilhão Educação Financeira Magalu ficou em 2º no ranking de reclamações

A Black Friday 2024 estabeleceu um novo recorde no Reclame AQUI , com 14,1 mil reclamações registradas, superando o número histórico do ano anterior. Entre as empresas que mais registraram reclamações, a de maquiagens, Sephora , liderou o ranking (veja abaixo o "top" 10).

Durante a tarde de sexta-feira (29), o volume de queixas ultrapassou o total de 2023, evidenciando o impacto do evento no comportamento do consumidor brasileiro.

Este ano, os consumidores mostraram um comportamento de compra mais diversificado, buscando ofertas em segmentos variados. O volume de pesquisas no Reclame AQUI teve média diária de 1,3 milhão de usuários entre quinta e sexta-feira, consultando informações sobre empresas, reputação e opiniões de outros consumidores.

O aumento nas reclamações refletiu essa diversificação, com empresas de diferentes setores, como varejo, telefonia, apostas e beleza, figurando entre as mais reclamadas.

O CMO e Cofundador do Reclame AQUI, Felipe Paniago, observa que “a maioria das empresas do ranking, mesmo que tenham recebido um volume acima da média de reclamações, têm boas reputações, o que é reconhecido pelos consumidores. Agora, é importante acompanhar como essas empresas irão tratar essas insatisfações.”

Ranking das 10 empresas mais reclamadas

Sephora Magazine Luiza – Loja Online Amazon Mercado Livre Wepink Cassinopix TIM KaBuM! Natura Casas Bahia – Loja Online

Essas empresas dominaram o ranking desde o início do monitoramento na quarta-feira (27/11), com a Sephora mantendo a liderança até o fim da Black Friday.

Motivos de insatisfação

Os principais problemas apontados pelos consumidores foram:

Atraso na entrega (17,41%) Propaganda enganosa (16,98%) Produto não recebido (15,27%) Estorno do valor pago (10,42%) Problemas na finalização da compra (4,19%)

A Black Friday 2024 também evidenciou a preparação desigual entre os varejistas. Algumas empresas se destacaram pelo bom atendimento, enquanto outras tiveram dificuldades em lidar com a alta demanda, resultando em um aumento significativo nas reclamações. O crescimento de 22% na busca pelo Reclame AQUI no Google, combinado com a alta intenção de compra, mostra que os consumidores estão cada vez mais exigentes.

A atitude preventiva do consumidor foi outro destaque. De 25 a 28 de novembro, cerca de 160 mil usuários únicos utilizaram a ferramenta gratuita do Reclame AQUI, o Detector de Site Confiável, para verificar a idoneidade dos sites antes de realizar compras. Os consumidores pesquisaram mais de 37 mil sites diferentes e 68,4 mil alertas foram emitidos sobre sites suspeitos.

Felipe Paniago ressalta que o consumidor se destacou como protagonista da Black Friday, utilizando todas as ferramentas disponíveis para garantir compras seguras, pesquisar antes de comprar e reclamar quando necessário. O recorde de reclamações reforça a necessidade das empresas se prepararem para atender com qualidade durante os períodos promocionais, visando não apenas as vendas, mas também a criação de uma experiência de consumo satisfatória.

“Vimos um consumidor protagonista desta Black Friday, usando todas as ferramentas ao seu alcance, disposto a comprar, pesquisando, usando o Detector de Site Confiável para evitar sites fraudulentos e, claro, reclamar quando necessário”, finaliza Paniago.