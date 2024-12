Vladimir Solomianyi/Unsplash Mais um dia, dólar fecha em alta e bate recorde





O dólar bateu, de novo, o recorde em valor nominal. A moeda norte-americana encerrou a sessão de segunda-feira (2) em alta, a R$ 6,06 . Isso significa um aumento de 1,13% em relação ao fechamento anterior.

Assim, a moeda chega no quarto dia consecutivo de recorde em alta. O disparo começou após o governo Lula (PT) anunciar o novo pacote de contenção fiscal para o Brasil. O objetivo da proposta, que ainda passará pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, é conter R$ 70 bilhões em gastos públicos nos próximos anos.

Outro ponto são as ameaças constantes de Donald Trump , presidente eleito dos EUA. Existem grandes chances de haver uma espécie de guerra comercial a partir de 2025; no final de semana, a história só remexeu-se com o BRICS.

Enquanto isso, o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, operava em queda na hora do pregão.

Fechamento do dólar

No final da sessão desta segunda-feira (2), o dólar teve alta de 1,13% e chegou a R$ 6,0685.

Na máxima do dia, chegou a R$ 6,0913. Contrasta bastante com a sexta-feira, na qual o dólar subiu 0,19% e chegou a R$ 6,0005.

Assim, o dólar tem