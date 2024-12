Adek BERRY Foto do Banco Popular da China, em Pequim, em 19 de outubro de 2024

Pesquisadores chineses anunciaram a descoberta de uma gigantesca reserva de ouro na província de Hunan , com um valor estimado em US$ 83 bilhões (aproximadamente R$ 501 bilhões). De acordo com as autoridades, o depósito pode ser o maior já encontrado em todo o mundo . A descoberta foi feita em Wangu e anunciada pelo Instituto Geológico Provincial de Hunan (GBHP).

Até o momento, foram identificadas mais de 330 toneladas de ouro a uma profundidade de 2.000 metros, e as estimativas indicam que a reserva total pode chegar a até 1.100 toneladas se considerada uma profundidade de 3.000 metros, segundo o South China Morning Post.

Liu Yongjun, presidente do instituto, afirmou que a descoberta representa uma grande conquista para a estratégia de exploração mineral da China. Desde 2020, o país tem investido pesadamente em atividades de exploração na região. Para isso, a equipe usou novas tecnologias de prospecção, como a modelagem geológica 3D, que permite uma análise detalhada das formações geológicas e geoquímicas locais.

Além do grande depósito encontrado em Wangu, amostras de ouro também foram detectadas em áreas ao redor, sugerindo a possibilidade de outros grandes depósitos a serem explorados.

"Diversos núcleos de rochas perfurados mostraram presença de ouro visível", explicou Chen Rulin, especialista em prospecção de minérios do GBHP.

Essa descoberta é considerada a maior e mais lucrativa já registrada, com amostras indicando alta qualidade do ouro encontrado. A China, maior produtora mundial de ouro, continua a depender de importações para atender à demanda interna, que excede sua produção anual, que foi responsável por cerca de 10% da produção global em 2023, de acordo com o World Gold Council.