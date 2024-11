Rafa Neddermeyer / Agência Brasil 13º é pago a apenas parte dos beneficiários

Os aposentados , pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recebem os pagamentos de novembro nesta quarta-feira (27). Hoje, recebem aqueles que ganham até um salário mínimo e têm o benefício terminado em 3.

Para os segurados que se aposentaram após o crédito da segunda parcela do 13º salário, antecipada para junho, o valor será incluído diretamente no benefício mensal, em uma única parcela.

O calendário de pagamento considera o número final do cartão de benefício, sem contar o último dígito verificador, que aparece após o traço.

O pagamento dos benefícios será realizado entre os dias 25 de novembro e 6 de dezembro. Para os beneficiários do Rio Grande do Sul, os depósitos foram feitos no primeiro dia do calendário, por conta do estado de calamidade pública na região.

Segundo dados da folha de pagamentos de outubro, o INSS paga mensalmente um total de 40.645.365 benefícios, sendo 6.338.776 assistenciais e 34.306.589 previdenciários. Destes, 28.279.547 benefícios correspondem a pagamentos de até um salário mínimo, enquanto 12.365.818 benefícios são de valores superiores ao piso nacional.

Consulta

Para os segurados que não têm acesso à internet, o INSS disponibiliza a Central de Atendimento 135. O beneficiário deve informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais para evitar fraudes. O atendimento é realizado de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Quem possui acesso à internet pode consultar os detalhes do pagamento diretamente no site Meu INSS. Após o login, basta clicar na opção “Extrato de Pagamento” na tela inicial. O extrato estará disponível com todos os dados referentes ao pagamento do benefício.

Além disso, a consulta pode ser feita por meio do aplicativo Meu INSS, disponível para dispositivos Android e iOS. O processo é semelhante ao do site: após o login, o beneficiário terá acesso a todos os serviços e informações relacionadas ao pagamento.

13º Salário

A consulta ao 13º salário também pode ser realizada pelos meios citados acima. Os beneficiários de auxílios como incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte, auxílio-reclusão e salário-maternidade, que foram implantados a partir de junho deste ano, também serão contemplados com o abono anual, que será pago em parcela única. Aqueles que têm o fim do auxílio programado para antes de 31 de dezembro de 2024 receberão um valor proporcional.

No total, 2.016.620 pessoas que fazem parte do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e que obtiveram seus benefícios após junho deste ano, terão direito à parcela única do 13º salário.

Calendário de Pagamento para quem recebe até um salário mínimo:

Final do benefício | Dia do crédito

1 | 25/nov

2 | 26/nov

3 | 27/nov

4 | 28/nov

5 | 29/nov

6 | 02/dez

7 | 03/dez

8 | 04/dez

9 | 05/dez

0 | 06/dez

Calendário de Pagamento para quem recebe acima do salário mínimo:

Final do benefício | Dia do crédito

1 e 6 | 02/dez

2 e 7 | 03/dez

3 e 8 | 04/dez

4 e 9 | 05/dez

5 e 0 | 06/dez

Quem não recebe o 13º Salário

Vale ressaltar que os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência em situação de baixa renda, não recebem o 13º salário. O mesmo ocorre com os beneficiários de Renda Mensal Vitalícia.

O INSS alerta que não há previsão de pagamento de "14º salário" ou "folha extra de 13º salário", como circula em algumas redes sociais. Essas informações são falsas.