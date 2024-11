Marcello Casal Jr/Agência Brasil A probabilidade de acertar todos os números principais e os dois trevos na +Milionária é de aproximadamente 1 em 238.360.500.

O governo Lula , ao lado do ministro da Economia , Fernando Haddad , trabalha para criar um pacote de gastos e impedir a ruptura do arcabouço fiscal. Um dos pontos do planejamento envolve o crescimento do salário mínimo.

Haddad apresentou o pacote de cortes durante um discurso na televisão e rádios feito na noite da quarta-feira (27). Além das mudanças no salário mínimo, o ministro mudou regras do abono salarial e do Imposto de Renda .

Cálculo do salário mínimo



O principal objetivo do novo plano de contingência econômica é manter o arcabouço fiscal nos conformes. Portanto, este deve regular as mudanças - principalmente a do salário mínimo.

Existe dois tipos de aumento de salário: a correção, que só “arruma” o dinheiro para equalizar valores e anular a inflação, e o aumento real, quando o trabalhador passa a ganhar um valor maior do que o anterior.





Para o cálculo do aumento real, o governo olha para o INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor, um cálculo de “quanto custa” viver) e para o valor do PIB de dois anos antes (quanto o país produziu de dinheiro internamente).

Mudanças do salário minimo





Seguindo esses cálculos, o aumento do salário mínimo em 2025 seria de cerca de 6,87%. Porém, com as novas regras, o aumento deverá ser de, no máximo, 2,5%

Isso se deve ao fato de que as novas regras não considerariam o INPC e o PIB, mas seriam limitadas pelo crescimento real do arcabouço fiscal - justamente esses 2,5% estimados.

A mudanca equivale a R$ 6 no valor do salário (o novo piso é estimado em R$ 1.515). Mas o acúmulo compensa, pois essa mudança pode significar um corte de R$ 11 bilhões para a Economia.