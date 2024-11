Montagem/iG/Freepik/123milhas 123milhas entrou com pedido de recuperação judicial em agosto de 2023





Os clientes da 123milhas que têm valores para receber a empresa devem habilitar a transição até hoje (terça-feira, 26). Este é o prazo para consultar e habilitar a devolução de quantias devidas. Veja, abaixo, o passo a passo.

Existem, no total, quase 1 milhão de credores. Desses, cerca de 92 mil, menos de 10%, concordaram com os valores de créditos detalhados na lista. 12,9 mil contestaram o saldo e outros 11 mil declararam que têm valor a receber mas não entraram na lista.

Porém, devem entrar na lista todas as pessoas que tinham valores a receber da 123milhas e MaxMilhas com contratos feitos até o dia 29 de agosto de 2023 .

Sem pagamento total

De acordo com informações judiciais da Defensoria Pública de Minas Gerais, não há garantia alguma que os consumidores recuperarão o valor integral da viagem, e existe possibilidade da empresa pagar a prazo as dívidas.

A prioridade de pagamento são as pessoas com créditos trabalhistas, pois estes devem ser pagos em até um ano após o início do plano de recuperação judicial. Ainda não há prazo definitivo para os outros pagamentos.

Até 26 de dezembro, a empresa 123milhas deve apresentar o plano de recuperação judicial. A partir desse momento, será possível estabelecer prazos para pagamentos de credores.

Quem pode pedir reembolso na 123milhas

A DPMG divulgou que fazem parte da lista de credores:

Pessoas que contrataram serviços da 123milhas mas não foram servidos;

Pessoas com créditos ou reembolsos de compras feitas na 123milhas mas ainda não quitados;

Pessoas que venderam milhas para empresa e não receberam o valor parcial ou total;

Prestadores de serviços e fornecedores da empesa não pagos até 29 de agosto de 2023.

Consultar lista de credores

Acesse o site: rj123milhas.com.br Abra a aba “Lista 123 Milhas” Procure seu nome (pela inicial ou ctrl+f) Confira seus dados

Caso seu nome não conste, veja abaixo:

Como pedir crédito na 123milhas

Caso seu nome não esteja na lista, você não está habilitado para receber créditos. Para ser incluso, você fará um pedido extrajudicial pelo site da administradora judicial do caso.