FreePik Polícia Civil do Rio faz operação contra fraudes em planos de saúde

A Polícia Civil do RJ deflagrou nesta segunda-feira (25) a ''Operação Bisturi", que investiga fraudes em planos de saúde que geraram um rombo de R$ 50 milhões às operadoras. As informações são do Jornal O Globo.

De acordo com as investigações, o esquema criminoso funcionava desde 2021 na capital e na Baixada Fluminense. Entre as companhias lesadas estão Bradesco Saúde, Amil, Golden Cross e Sul-América.

Nesta segunda, agentes da Delegacia do Consumidor (Decon) cumprem 15 mandados de busca e apreensão contra 11 alvos da operação, incluindo advogados e médicos, na Barra da Tijuca, Leblon, Ipanema, Jacarepaguá e Duque de Caxias.

O objetivo é apreender documentos, celulares e outros aparelhos eletrônicos que ajudem nas investigações.

Entenda o esquema criminoso

A Polícia Civil descobriu que os golpistas entravam com pedidos de liminar para conseguir, por via judicial, que as operadoras liberassem operações com valores superfaturados, que em alguns casos nem chegavam a ser realizadas.

Além disso, os criminosos pediam reembolsos de serviços nunca prestados, ou solicitavam procedimentos em nome de médicos já mortos.

O esquema também visava o fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) com preços superfaturados.