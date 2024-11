Reprodução/redes sociais Halfina Eddy-Evans jogou o HD com acesso aos bitcoins do ex, James Howells, no lixo





Halfina Eddy-Evans , moradora de Newport , no País de Gales , jogou fora £ 569 milhões (cerca de R$ 4,1 bilhões , na cotação atual) em bitcoins do seu ex-namorado James Howells . O ex iniciou uma batalha jurídica para tentar reaver a bolada.

"Sim, eu joguei fora o lixo dele, ele me pediu para fazer isso", disse Halfina em sua primeira declaração pública, feita ao Daily Mail . O “incidente” teria acontecido há nove anos.

Entenda o caso

De acordo com Halfina, a parte do computador tinha sido descartada em um saco preto junto com outros pertences indesejados. “Ele [James] me implorou para levá-la embora, dizendo 'Há um saco de lixo aqui para ser levado para o lixão', explicou a mulher sobre o saco que continha um HD com a chave que dava acesso às bitcoins.

O rapaz aprendeu a "minerar" bitcoins nas redes, acumulando cerca de oito mil criptomoedas em meados de 2009. No entanto, ele acabou esquecendo do resultado desse trabalho, e só voltou a querer saber de seu paradeiro depois de descobrir que seu "patrimônio" agora vale 569 milhões de libras (R$ 4,1 bilhões na cotação atual).

James pede na justiça ao conselho municipal de Newport para conseguir revirar o lixão local atrás de seu HD. O disco rígido contendo o material teria sido jogado fora há cerca de nove anos, e, nesse intervalo de tempo, o casal acabou se separando. "Espero que ele encontre, não que eu queira um centavo do dinheiro dele, mas isso vai calá-lo!", respondeu Halfina.

Ela disse ainda que não sabia do que havia no saco que foi para o lixo. "O deixei no lixão local no caminho para casa depois de ir à escola. Eu pensei que ele deveria estar fazendo suas tarefas, não eu, mas fiz isso para ajudar. Perder não foi minha culpa", se defendeu a mulher.

Procura pelo HD

James prometeu doar dez por cento de sua fortuna digital para o município caso ele consiga a liberação para levar uma equipe especializada para encontrar seu HD. "O tesouro está se tornando cada vez mais valioso a cada dia, e isso não vai parar. Este problema nunca vai acabar. Sempre será uma caça ao tesouro", disse James à revista Fortune.

Halfina, sua ex, acha que o conselho deveria deixar o lugar ser desenterrado. Para ela, James pode estar com a saúde mental afetada “com os pensamentos de ficar sentado em uma fortuna que ele não pode obter”. “Mas a outra parte pensa que ele deve simplesmente deixar para lá", afirmou ela.

"Não tenho direito a qualquer dinheiro que ele possa valer. Ele é o pai dos meus dois filhos, mas não quero um centavo do dinheiro dele", decretou a mulher.





Aterro de lixo da cidade

Há cerca de 1,4 milhão de toneladas de lixo no aterro da cidade de Newport, mas James revelou que conseguiu reduzir a área onde pode estar o HD a um total de 100 mil toneladas de detritos.

Porém, mesmo com seus "estudos", ele vem recebendo negativas do conselho municipal, que alega que haveria um grande impacto ambiental durante a busca. James decidiu processar a cidade em £ 495,3 milhões (R$ 3,6 bilhões) por "reter" sua propriedade sem seu consentimento.