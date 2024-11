Etienne Laurent Elon Musk

Em uma operação realizada na noite de terça-feira (19), policiais de Bradenton, na Flórida, prenderam Jeffrey Arthur Moynihan Jr ., de 56 anos, acusado de se passar por Elon Musk na internet e aplicar um golpe de pelo menos US$ 250 mil (R$ 1,4 milhão) em uma idosa de 74 anos , residente no Texas. A vítima acreditava estar conversando com o bilionário e investindo seu dinheiro em negócios fictícios.

Segundo as investigações, Moynihan começou a interagir com a vítima em 2023, após fazer amizade com ela pelo Facebook. Fingindo ser o CEO da Tesla, SpaceX e proprietário do X (anteriormente Twitter), ele enviou mensagens para a idosa prometendo retornos milionários, especificamente no valor de US$ 55 milhões.

Ao longo do tempo, o golpista conseguiu ganhar a confiança da mulher, que acreditava firmemente que estava realizando investimentos com Musk.

"O golpista foi muito persuasivo, cultivando um relacionamento com a vítima ao enviar atualizações sobre 'o dia de Elon' e notícias recentes envolvendo ele, o que fez a mulher acreditar que realmente estava em contato com o bilionário", disse um porta-voz da polícia de Bradenton ao NY Post.

"A vítima sentiu que Elon realmente era seu amigo e, após essa confiança, o golpista a persuadiu a investir em negócios que, na verdade, não existiam."

Durante a investigação, as autoridades descobriram que a idosa havia transferido grandes quantias de dinheiro para contas associadas ao golpista, totalizando pelo menos US$ 250 mil (aproximadamente R$ 1,4 milhão). A polícia local foi acionada após a cidade de Frisco, no Texas, descobrir os movimentos financeiros suspeitos e rastrear as transações até as contas bancárias de Moynihan.

Quando interrogado, Moynihan afirmou que o dinheiro foi enviado por uma namorada online, mas as evidências apontaram que ele estava diretamente envolvido no golpe. Ele foi acusado de furto qualificado.

A prisão de Moynihan foi um alívio para a vítima, que, apesar de ter perdido uma quantia considerável, agora tem a esperança de que o criminoso pague pelos danos causados. As autoridades reforçam a importância de estar atento a fraudes online, especialmente quando promessas de retornos financeiros extraordinários parecem boas demais para ser verdade.

"Esse caso serve como um alerta para as pessoas de todas as idades", afirmou o detetive Jim Curulla, de Bradenton. "Os criminosos estão se tornando cada vez mais habilidosos em manipular suas vítimas, e este caso é um exemplo claro de como a confiança pode ser facilmente explorada nas redes sociais."

As investigações continuam, e a polícia de Bradenton pede que qualquer pessoa com informações sobre o caso ou suspeitas de fraude online entre em contato com as autoridades.