Fernando Frazão/Agência Brasil Correios não vão funcionar na data

O 20 de novembro agora é feriado nacional , celebrado como o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra . Anteriormente, essa data era celebrada apenas em alguns estados ou municípios, mas, com a mudança para todo o Brasil, vários serviços e setores terão o funcionamento alterado nesta quarta-feira (20). Confira como ficam os principais serviços durante o feriado:

Bancos

As agências bancárias não abrirão no feriado de 20 de novembro. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que os clientes podem pagar contas de consumo (como água, energia, telefone) e carnês com vencimento na data, sem acréscimo, no dia útil seguinte, ou seja, no dia 21 de novembro.

Embora não haja atendimento presencial nas agências, transações via Pix ocorrerão normalmente, assim como saques e depósitos nos caixas eletrônicos e áreas de autoatendimento. Já as compensações bancárias e TEDs serão processadas no dia útil seguinte ao feriado.

Clientes podem também utilizar os canais digitais (internet banking, aplicativos bancários e atendimento telefônico) para transferências e pagamento de contas. Para boletos bancários de clientes cadastrados no Débito Direto Autorizado (DDA), o pagamento também poderá ser feito de forma eletrônica.

Nos dias 21 e 22 de novembro, quinta e sexta-feira, as agências bancárias funcionarão normalmente, exceto nas localidades com feriados municipais.

Bolsa de Valores (B3)

A B3, a bolsa de valores brasileira, não terá pregão no feriado do dia 20 de novembro. Portanto, não haverá negociação nos mercados de renda variável, renda fixa, ETFs, derivativos, nem no mercado de empréstimo de ativos. Também não ocorrerá negociação de títulos públicos federais nem de Tesouro Direto.

INSS

As agências da Previdência Social não funcionarão no feriado de 20 de novembro. Isso inclui a Central Telefônica 135 do INSS, que também não prestará atendimento humano.

No entanto, o atendimento eletrônico através do portal Meu INSS seguirá funcionando normalmente, permitindo que os segurados possam solicitar benefícios, consultar extratos, simular o tempo para aposentadoria, entre outros serviços.

Todos os serviços e benefícios do INSS podem ser solicitados a qualquer momento por meio do Portal Meu INSS, seja pelo site ou pelo aplicativo para celular.

Serviços Públicos

No feriado de 20 de novembro, muitos serviços públicos terão horários alterados ou estarão fechados, mas algumas exceções devem ser observadas:

Saúde: As unidades de saúde estaduais para atendimento a urgências e emergências funcionarão normalmente, incluindo prontos-socorros, setores de internação e centros cirúrgicos. Transporte público: As redes de transporte coletivo, como metrôs, trens e ônibus, terão horários reduzidos, geralmente adotando os horários de domingo, com a circulação de menos veículos devido à menor demanda. Contudo, algumas linhas podem suspender a operação no feriado, por isso, é importante consultar os horários e a situação local do transporte em sua cidade ou região.

Correios

As agências dos Correios estarão fechadas no feriado de 20 de novembro, mas reabrem normalmente na quinta-feira (21) e sexta-feira (22).