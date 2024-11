Agência Brasil Ministério da Fazenda reajusta previsões da economia

O Ministério da Fazenda anunciou nesta segunda-feira (18) uma revisão nas suas previsões econômicas para 2024, elevando a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,2% para 3,3%, enquanto a inflação projetada também foi revisada para cima, passando de 4,25% para 4,4%.

A revisão foi motivada pela aceleração do crescimento econômico no terceiro trimestre de 2023, que passou de 0,6% para 0,7%, refletindo uma melhora nas previsões para os setores agropecuário e de serviços.

Para o setor agropecuário, a previsão de crescimento foi ajustada de -1,9% para -1,7%, impulsionada principalmente pelo aumento na produção de algodão e outros produtos agropecuários. A expectativa é que o setor volte a registrar crescimento em 2025, após uma recuperação das colheitas.

Já o setor de serviços teve sua previsão de crescimento ajustada de 3,3% para 3,4%, refletindo um desempenho robusto que deve continuar até o final do ano. O governo vê esse setor como um dos principais motores do crescimento econômico nos próximos meses.

Inflação

A inflação também foi revista para cima, com a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passando de 4,25% para 4,4%. A principal causa dessa aceleração foi o aumento dos preços de bens livres, que subiram de 3,78% para 4,25%.

O item mais afetado foi a alimentação no domicílio, que registrou um salto significativo de 4,6% para 7,28% entre agosto e outubro. Esse aumento foi puxado especialmente pelos preços das carnes, leite e derivados e café. Apesar dessa alta, o governo manteve a previsão de que a inflação ficará dentro do teto da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que é de 4,5%.

O Banco Central também divulgou, nesta segunda-feira (18), o Boletim Focus, que traz as previsões de analistas do mercado financeiro. De acordo com esse boletim, a inflação deve terminar 2024 em 4,64%, ligeiramente acima da meta estabelecida pelo governo, enquanto o crescimento do PIB deve ficar em 3,10%, um valor um pouco abaixo da projeção do Ministério da Fazenda.