Reprodução/Forbes Prajogo Pangestu multiplicou sua fortuna com lançamentos de ofertas públicas de ações





O magnata indonésio Prajogo Pangestu , de 80 anos, alcançou uma fortuna de US$ 52,6 bilhões ( R$ 303 bilhões ), o que garantiu a ele o posto de 27º mais rico do mundo, segundo o ranking de bilionários da revista Forbes desta quarta-feira (13).

O patrimônio do bilionário foi multiplicado por 10 vezes em pouco mais de um ano. Até meados de março de 2023, o patrimônio de Pangestu era de US$ 5,3 bilhões (R$ 31 bilhões), conforme os registros da Forbes .

No ranking anual da revista, divulgado em abril deste ano, o magnata do setor de petroquímica e energia já ostentava uma fortuna de US$ 43,4 bilhões. Na época, Pangetsu entrou para o top 10 bilionários que mais enriqueceram em 2024, junto de nomes como Mark Zuckerberg e Jeff Bezos .

Agora, na lista mantida em tempo real pela Forbes, a fortuna do magnata indonésio já supera os US$ 50 bilhões. Prajogo Pangestu é dono da Barito Pacific, gigante dos setores de petroquímica e energia da Indonésia.

Como a fortuna subiu?

A companhia controla a Barito Renewables Energy , que lançou seu IPO (oferta pública de ações) em outubro de 2023 na bolsa de valores. Focada em projetos de energia renovável, a empresa teve sucesso com o IPO, registrando uma alta de 25% no preço das ações no primeiro dia devido à forte demanda dos investidores.

A empresa ofereceu uma fatia de 3% de seu controle acionário e, com isso, arrecadou cerca de US$ 200 milhões. A demanda superou em mais de 135 vezes a oferta de ações, que as fez disparar. Com isso, a fortuna do empresário indonésio crescer US$ 10,6 bilhões em um único dia, segundo a Forbes.

Desde o IPO, a empresa teve uma valorização de mais de 60% até novembro deste ano. Pangestu também controla a petroquímica Chandra Asri , que teve uma alta de quase 200% em um ano.

Além disso, o bilionário é dono da mineradora de carvão Petrindo Jaya Kreasi , que lançou seu IPO em março de 2023. Desde então, as ações subiram mais de 2.500%, impulsionando a fortuna do bilionário.

Quem é Prajogo Pangestu

Filho de um comerciante de borracha, Pangestu começou no setor madeireiro no final da década de 1970. Sua empresa, a Barito Pacific Timber , abriu capital em 1993. A mudança de nome para Barito Pacific ocorreu em 2007, após a companhia reduzir seus negócios com madeira, segundo a Forbes.





Em 2011, a Chandra Asri se fundiu com a Tri Polyta Indonesia e se tornou a maior produtora integrada de petroquímicos do país. Em 2023, o bilionário decidiu abrir capital de duas de suas empresas. Em março do mesmo ano, foi a vez da mineradora de carvão Petrindo Jaya Kreasi . Em outubro, da Barito Renewables Energy.

O portfólio de companhias do magnata indonésio já fez seu patrimônio chegar a US$ 68,8 bilhões (equivalente a quase R$ 400 bilhões). A cifra foi atingida em agosto deste ano, conforme a Forbes.