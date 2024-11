Divulgação Ser Educacional reverteu prejuíxo e teve lucro ajustado de R$ 19,4 milhões

O Grupo Ser Educacional apresentou um resultado positivo no terceiro trimestre de 2024 (3T24), alcançando um lucro ajustado de R$19,4 milhões , revertendo o prejuízo ajustado de R$22,3 milhões registrado no mesmo período do ano passado. Os números foram apresentados durante conferência realizada nesta terça-feira (12).

De acordo com o CEO do Grupo Ser Educacional, Jânyo Diniz, o desempenho financeiro sólido reflete a eficiência das estratégias implementadas pela companhia, que conseguiu impulsionar a base de alunos, aumentar o ticket médio e expandir a margem EBITDA, reforçando sua posição no setor educacional brasileiro.

“Este resultado mostra um novo ciclo decorrente das novas iniciativas que estão em curso para geração de novas fontes de receitas apoiadas por uma estrutura recentemente otimizada e preparada para prover o crescimento e fruto do reposicionamento do nosso portfólio de cursos e marcas regionais, novos cursos de medicina e do lançamento do programa Ser Solidário”, ressalta.

Analistas do Itaú-BBA fizeram uma avaliação positiva do balanço destacando que os números ficaram acima das expectativas. “Em termos de rentabilidade, custos mais baixos comparado ao 3T23 compensou maiores despesas com publicidade, levando a um aumento de 39% A/A no EBITDA ajustado, que foi 15% superior à nossa previsão”, destaca o relatório do Itaú BBA.

Destacando que o grupo Ser Educacional superou o desempenho do setor no último mês (com base nas expectativas do mercado de um 3T melhor), a MorganStanley classificou o balanço da Ser Educacional como uma "entrega acima das expectativas em um setor considerado frágil". "Vemos mais espaço para a empresa continuar entregando resultados à frente dos pares devido à sustentabilidade dessas tendências positivas, que não são apenas um trimestre evento", pontua o comunicado ao mercado.

A XP Investimentos destacou, em comunicado ao mercado, a visão positiva com relação ao setor e à Ser. “Mantemos nossa visão positiva em relação ao setor e temos uma visão também positiva em relação à Ser – especialmente em relação às suas melhorias operacionais -, mas enfatizamos a alavancagem como um ponto de atenção, dado o atual ambiente macro”, diz o texto.

Os números apresentados também superaram as expectativas da JP Morgan e da Bloomberg. “O EAD, embora menor na Ser, veio sólido com expansão de captação e tickets, superando nossas expectativas. Além disso, a empresa obteve fluxo de caixa livre positivo, tendo gerado caixa no trimestre e nos últimos doze meses com rendimento de aproximadamente 2%”, destaca o documento.

Balanço

Entre os principais destaques apresentados pelo grupo, está a captação de alunos de graduação em Ensino Híbrido, que cresceu 11,2%, enquanto a de Ensino Digital subiu 6,2% em relação ao terceiro trimestre de 2023 (3T23), reforçando o apelo dessas modalidades e o alcance da instituição.

No total, a base de alunos de graduação em Ensino Híbrido atingiu 163,1 mil, o que representa um crescimento de 9,3%. Esse aumento foi acompanhado de um avanço de 7,8% no ticket médio geral de graduação, impulsionado pela maior procura por cursos de Medicina, o sucesso do programa Ser Solidário e o crescimento dos cursos de Graduação Digital.

A receita líquida do grupo também mostrou um desempenho positivo, com alta de 13,5%, resultado do crescimento da base de alunos e da elevação do ticket médio. Esse incremento foi essencial para o EBITDA ajustado, que chegou a R$93,7 milhões, uma expansão de 38,7% em relação ao ano anterior. A margem EBITDA ajustada acompanhou essa tendência, atingindo 19,7% e registrando um aumento de 3,6 pontos percentuais.

Outro ponto importante foi a melhora na geração operacional de caixa líquida, que cresceu 206,4% em comparação ao 3T23, alcançando R$85,3 milhões, com uma taxa de conversão de 91,1% do EBITDA ajustado. Esse avanço significativo demonstra a crescente eficiência das operações do Grupo Ser Educacional.

Além disso, o índice de dívida líquida sobre EBITDA teve uma redução pelo quinto trimestre consecutivo, passando de 2,24 vezes no 3T23 para 1,76 vezes no 3T24, evidenciando o compromisso do grupo com a gestão financeira e a redução do endividamento.