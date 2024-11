Reprodução/ Internet Shan Hanes recebeu a promessa de altos retornos e a facilidade de operação do aplicativo

O executivo bancário Shan Hanes, de 53 anos, foi condenado a 24 anos de prisão após orquestrar um esquema de fraudes em criptomoedas que desviou mais de US$ 47 milhões (equivalente a R$ 270 milhões) do banco Heartland Tri-State , no Kansas ( EUA ).

Segundo o jornal o Globo , a Justiça dos Estados Unidos o considerou culpado de um dos maiores escândalos financeiros recentes no estado. Hanes , que ocupava posição de liderança no banco, iniciou o esquema no final de 2022 após cair em um golpe de criptomoedas.

Segundo documentos judiciais, ele recebeu uma mensagem pelo WhatsApp oferecendo uma oportunidade de investimento em uma carteira de criptomoedas. A promessa de altos retornos e a facilidade de operação do aplicativo levaram o executivo a investir com suas próprias economias.

Quando seus fundos pessoais acabaram, ele começou a desviar dinheiro de outras fontes, incluindo as reservas da igreja que frequentava e as economias destinadas à educação de uma de suas filhas.

Em 2023, Hanes passou a fazer transferências diretamente dos cofres do banco, enviando entre US$ 1 e 2 milhões em cada operação para contas de terceiros controladas pelos golpistas. Em uma tentativa de manter o esquema, ele chegou a realizar transferências maiores, incluindo uma de US$ 6,7 milhões e outra de US$ 10 milhões. De acordo com a investigação, ele contava com a ajuda de funcionários para burlar os limites de segurança do banco.





A fraude foi descoberta quando Hanes pediu US$ 12 milhões emprestados ao vizinho Brian Mitchell, com a justificativa de precisar "verificar" depósitos em um banco em Hong Kong. Em troca, o executivo prometeu uma compensação de US$ 1 milhão.

Desconfiado, Mitchell alertou o conselho de administração do banco, dando início a uma investigação que culminou na intervenção policial e, posteriormente, na falência do Heartland Tri-State Bank.

A procuradora dos Estados Unidos, Kate Brubacher, comentou a gravidade do caso.

“Hanes não só traiu sua comunidade e os investidores, mas também minou a confiança no sistema bancário. Essa sentença é um alerta claro: quem abusa de sua posição de poder para se beneficiar às custas dos outros enfrentará as consequências”, disse

O dinheiro desviado nunca foi recuperado, e Hanes cumprirá 24 anos de prisão, marcando um dos casos de maior impacto no sistema bancário dos EUA nos últimos anos.