Marcello Casal Jr/Agência Brasil Economizar durante o ano pode ajudar a criar um "13º"

O MEI (Microempreendedor Individual) , por ser considerado um trabalhador autônomo, não tem direito ao 13º salário . Isso acontece porque o 13º é um benefício destinado apenas aos trabalhadores formais que possuem vínculo empregatício regido pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Quando um MEI presta serviços para uma empresa, ele o faz como Pessoa Jurídica (PJ), o que não gera os mesmos direitos trabalhistas de um contrato CLT.

No entanto, como empreendedor, o MEI pode adotar algumas estratégias para compensar essa gratificação anual e garantir uma renda extra no final do ano. Aqui estão algumas dicas para isso:

Dicas para criar um "13º" para o MEI



Economize todo mês: Guarde uma parte de seus ganhos mensais para criar um fundo de emergência ou uma poupança.

Estabeleça um valor fixo: Defina um valor fixo a ser guardado mensalmente, como por exemplo, 1/12 do seu rendimento. Isso ajudará a formar uma reserva que se acumule ao longo do ano.

Use uma conta separada: Para não misturar esse valor com os gastos do dia a dia, mantenha esse dinheiro em uma conta separada, facilitando o controle.

Planeje suas despesas: Organize um planejamento de suas despesas anuais e inclua esse fundo como um "extra" para o final do ano, que pode ser utilizado para compras e despesas de fim de ano.

Dessa forma, no final do ano, o MEI terá uma quantia equivalente ao 13º salário, que pode ser usada conforme suas necessidades.

O que é o 13º salário?

O 13º salário, também chamado de gratificação de Natal, é um benefício garantido por lei. Ele corresponde a um salário extra pago ao trabalhador formal no final de cada ano, e visa ajudar com as despesas típicas do período natalino. Ele foi instituído pela Lei nº 4.090/1962 e regulamentado pela Lei nº 4.749/1965.

Como receber o 13º salário sendo MEI?

Embora o MEI não tenha direito ao 13º salário, ele pode adotar práticas financeiras para garantir um benefício similar. Como dito antes, uma boa estratégia é guardar mensalmente uma porcentagem de seus ganhos, com o objetivo de acumular uma quantia para o final do ano.

Quais direitos o MEI possui igual ao CLT?

Apesar de não ter direito ao 13º salário, o MEI tem acesso a alguns direitos previdenciários, desde que esteja regular com suas contribuições ao INSS. Alguns desses direitos incluem: