Usina Hidrelétrica de Belo Monte Brasil quer fazer com que maioria da produção de energia elétrica seja sustentável





O Brasil terá uma demanda de energia até 25% maior até 2034, de acordo com estudo do Ministério de Minas e Energia (MME) e da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

Considerando a demanda de energia geral (incluindo petróleo, gás, etc.), o aumento previsto é 25%; pensando apenas em energia elétrica, o aumento deve chegar a 37,7%.

Como suprir demanda?

Alexandre Silveira , ministro de Minas e Energia , disse a CNN Brasil que o trabalho para suprir a demanda crescente já começou. Eles preparam leilões de transmissão e baterias para armazenamento.

“A segurança energética das brasileiras e brasileiros vai seguir como prioridade. A transição energética vai fortalecer diversas fontes de energia, especialmente as renováveis”, disse.

O ministério revelou que pretende investir cerca de R$ 3,2 trilhões para o crecimento. Estes são divididos em três principais projetos:

Petróleo e gás natural, 78,1%; Energia elétrica, 18%; Biocombustíveis líquidos, 3,2%.

Economia em demanda

Houve um evento de lançamento do caderno de Consolidação do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2034 nesta quinta-feira (7), no qual o plano foi aberto para consulta.

Espera-se que, com políticos para tornar a produção de energia mais eficiente, o Brasil vai economizar cerca de 7% com os gasts de 2023. A quantidade economizada seria a mesma gerada pelas usinas de Itaipu e Furnas.

Demandas específicas.

Algumas taxas e procuras verão aumento até 2034, como por exemplo: