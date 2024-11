CHANDAN KHANNA Donald Trump ameaça impor altas tarifas sobre produtos importados

O dólar atingiu R$ 6,01 na abertura do mercado após a confirmação da eleição de Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos nesta quarta-feira (6).

A moeda americana já vinha em tendência de alta com preocupação com o estado das contas públicas no Brasil. Agora, o medo dos investidores é que a relação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que declarou apoio à candidata democrata Kamala Harris, e Trump, fique estremecida, elevando ainda mais a taxa de câmbio

Trump assumirá novamente como presidente do país, após conquistar 277 delegados nesta quarta-feira, segundo projeção da mídia americana. Esta é a primeira vez que os EUA elegem um presidente condenado judicialmente.

Além dos estados tradicionalmente republicanos, Trump conquistou o apoio de estados-pêndulo como Carolina do Norte, Geórgia e Pensilvânia.