FREDERIC J. BROWN (Arquivo) O empresário Elon Musk

As ações da Tesla registraram alta de 15% nas primeiras negociações desta quarta-feira (6) nos mercados dos Estados Unidos, à medida que investidores especulam sobre os benefícios que a fabricante de carros elétricos , comandada por Elon Musk , poderá ter com o retorno de Donald Trump à Casa Branca. A alta é vista como um reflexo das expectativas de que a política econômica de Donald Trump favoreça a Tesla, especialmente após o apoio público do bilionário ao republicano durante a eleição.

As ações da Tesla se aproximam de seu nível mais alto em 2024, atingindo US$ 289,99 durante a sessão de pré-mercado.

Musk, um dos mais notáveis e influentes apoiadores do Partido Republicano neste ciclo eleitoral, contribuiu com mais de US$ 130 milhões para comitês de ação política pró-Trump e esteve constantemente presente nas redes sociais, principalmente no X (antigo Twitter), promovendo a candidatura do ex-presidente.

Apesar de Trump ter feito críticas aos veículos elétricos durante sua campanha, ele moderou seu tom após o apoio de Musk, e no evento de apuração da eleição em West Palm Beach, na Flórida, Trump fez questão de dedicar um tempo considerável a Musk, exaltando seus feitos e sua importância para os Estados Unidos.

“Deixem-me dizer, temos uma nova estrela, uma estrela nasceu: Elon”, disse Trump, que continuou seu discurso por quase quatro minutos, elogiando Musk e suas empresas, especialmente a SpaceX. “Ele é um cara especial, um super gênio”, afirmou Trump, destacando a importância do empresário para a inovação tecnológica.

Em um relatório enviado a clientes, Daniel Ives, analista da Wedbush Securities, afirmou que a principal beneficiária de uma possível vitória de Trump seria a Tesla e Elon Musk.

“O maior benefício de uma vitória de Trump seria para a Tesla e Musk, pois o republicano tem maior propensão a adotar políticas que favoreçam a empresa em relação a seus concorrentes”, escreveu Ives.

Ives destaca que, com uma possível redução dos incentivos fiscais federais para os veículos elétricos, a Tesla poderia se beneficiar em termos competitivos, pois a empresa já domina grande parte do mercado de EVs (veículos elétricos) e poderia passar a se beneficiar da desregulamentação.

Musk x Biden

Embora o governo de Biden tenha sido um defensor do crescimento do mercado de veículos elétricos, com políticas como a Lei de Redução da Inflação, que busca apoiar a produção e venda de EVs, Musk já expressou insatisfação com a falta de reconhecimento do papel da Tesla na transição para os carros elétricos, especialmente devido ao forte apoio do Partido Democrata aos sindicatos. Musk também tem criticado a administração Biden por sua falta de apoio à Tesla em relação a outras montadoras que fazem parte da coalizão sindicalista.

Segundo o jornal O GLOBO, analistas alertam que políticas de desregulamentação de Trump podem trazer tanto riscos quanto oportunidades para o setor de EVs. A revogação de algumas regulamentações, como as normas de emissões e de economia de combustível, pode beneficiar a Tesla, especialmente no que diz respeito à venda de créditos de emissões, que ajudam a gerar receita para a empresa.

Musk também tem enfatizado o potencial de benefícios para a Tesla caso o governo de Trump acelere a desregulamentação no setor automotivo, particularmente no que se refere a veículos autônomos. Atualmente, as montadoras precisam de autorização da Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário (NHTSA) para colocar veículos autônomos nas ruas.

Musk tem demonstrado interesse em trabalhar com o governo Trump para acelerar esse processo, caso seja convidado a participar de um papel oficial no governo.

“Se tivermos a aprovação de um processo federal para veículos autônomos, a aceleração da autonomia será um grande foco para os investidores”, escreveu Ives, da Wedbush, sugerindo que a Tesla poderia acelerar seus planos para colocar veículos autônomos nas ruas de maneira mais agressiva sob a liderança de Trump.