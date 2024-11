Agência Brasil O valor de R$ 127 mil da Mega-Sena pode render mais de R$ 700 mil por mês na poupança





A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (5) um prêmio acumulado de R$ 127 milhões. As seis dezenas do concurso de nº 2.793 serão sorteadas às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo . As apostas ainda podem ser feitas até as 19h do dia, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet.

Entre os planos mais comuns para quem sonha em ganhar a loteria está investir o valor e esperar que ele renda. O dinheiro poderia render de formas diferentes por mês, caso seja investido na poupança, Tesouro ou em títulos de renda fixa.

Através de um cálculo, feito pelo UOL a partir de consulta com Marcos Edison Griebeler, assessor de negócios da Sicredi Iguaçu PR/SC/SP, é possível saber os valores que o vencedor pode receber todo mês, caso invista o valor que será sorteado. Os cálculos levaram em conta a taxa Selic e o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

O valor do prêmio divulgado pela Caixa já inclui o desconto de 30% de Imposto de Renda. O cálculo do rendimento no Tesouro é teórico, pois o limite de aplicação é de R$ 1 milhão por mês, por investidor.

Rendimento em diferentes aplicações

Na poupança da Caixa, os R$ 127 milhões renderiam aproximadamente R$ 724 mil mensais. O rendimento é isento de pagamento de Imposto de Renda. No CDB, que paga 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), geraria R$ 833 mil a cada 30 dias, também descontado o Imposto de Renda.

Já no Tesouro Selic 2027, que oferece remuneração da Selic + 0,0537%, renderia aproximadamente R$ 845 mil todo mês, já descontado o Imposto de Renda de 22,5%. O IR diminui à medida que o recurso é aplicado, chegando a 15% após dois anos.





O Tesouro IPCA+ com resgate em 2045 oferece o equivalente a R$ 892 mil a cada 30 dias, descontado o Imposto de Renda. O cálculo leva em consideração o retorno dos últimos 12 meses. Atualmente, a taxa de rentabilidade é de 6,72% ao ano.