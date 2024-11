Agência Brasil Haddad diz que governo pode rever projeção para o PIB





Fernando Haddad, ministro da Fazenda , comentou sobre o iminente pacote de cortes de gastos governamentais. Nesta segunda-feira (4) o político comentou que o anúncio deve sair ainda esta semana.

“Como o presidente [Lula] pediu para eu ficar e como as coisas estão muito adiantadas do ponto de vista técnico, nós já estamos prontos para anunciar essa semana”, disse a jornalistas.

Antes do anúncio do pacote, Haddad se reunirá com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente, para discussões. A reunião deve acontecer ainda na tarde da segunda-feira.





Lula pediu para técnicos sobre o assunto comparecerem à reunião para debaterem as decisões e expectativas do presidente, explicou o ministro. Mesmo assim, decisões estão "adiantadas":

“Em relação à Fazenda, tem várias definições que estão muito adiantadas. O presidente passou o fim de semana trabalhando o assunto. Pediu para que técnicos viessem a Brasília para apresentar detalhes para ele. Nós estamos na reta final."

G20

Haddad esteve com Lula esta manhã, no Palácio do Planalto , para falar sobre o G20, que acontece no Rio de Janeiro ainda em novembro. Além deles, estavam presentes os ministros Rui Costa , da Casa Civil, Mauro Vieira , das Relações Exteriores, e Márcio Macêdo , da Secretaria-Geral.

Ao todo, participam da cúpula do G20 em 2024 19 nações independentes, além da União Africana e União Europeia.