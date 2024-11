Reprodução/Jovem Pan rádio Jovem Pan destacou que Tuta revolucionou a emissora, além de sempre estar comprometido com a informação

O empresário Antônio Augusto Amaral de Carvalho , conhecido como Tuta , ex-diretor-presidente do Grupo Jovem Pan , morreu nesta segunda-feira (4), aos 93 anos. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês , em São Paulo , devido a problemas de saúde.

A notícia foi confirmada pela própria Jovem Pan em comunicado oficial:

“É com imenso pesar que o Grupo Jovem Pan anuncia o falecimento de Antônio Augusto Amaral de Carvalho, aos 93 anos. Fundador da Jovem Pan, Seu Tuta, ícone da comunicação, revolucionou a história da Rádio Jovem Pan e marcou época na televisão. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês com a saúde debilitada. Pai, marido, avô, bisavô e querido por centenas de funcionários, Antônio Augusto Amaral de Carvalho começou a entrar para a história já nos tempos da TV Record. Seu Tuta imortalizou a frase: ‘Ninguém faz sucesso sozinho’”.

Antônio Augusto Amaral de Carvalho nasceu em 28 de abril de 1931, em São Paulo, e iniciou sua trajetória na comunicação em 1949, quando ingressou na Rádio Panamericana, parte do Grupo Record. Em 1952, ele assumiu a direção-geral da emissora. Ao longo dos anos, consolidou seu nome como um dos grandes ícones da comunicação no Brasil, liderando a Jovem Pan por mais de 40 anos, de 1973 a 2014.

Tuta deixa um importante legado para o rádio e a televisão brasileira, onde atuou ao lado de seu pai, Paulo Machado de Carvalho, e onde imprimiu uma marca que influencia gerações de comunicadores e jornalistas até hoje.

Nas redes sociais, a rádio Jovem Pan destacou que Tuta revolucionou a emissora, além de sempre estar comprometido com a informação e o serviço público.

Antônio Augusto Amaral de Carvalho, empresário da comunicação e fundador da Jovem Pan, faleceu nesta segunda-feira (4), aos 93 anos, em São Paulo. Dono de uma trajetória emblemática, Seo Tuta, como ficou conhecido, transformou, idealizou incontáveis projetos que impactaram gerações, seja na rádio ou na televisão do nosso país.



Tuta contribuiu para a explosão de grandes movimentos da música, como a Jovem Guarda e a Tropicália, e trabalhou diretamente com astros e estrelas do quilate de Hebe Camargo e Jô Soares, como no icônico programa ‘Família Trapo’. No esporte, foi responsável pelas primeiras transmissões ao vivo a partir de estádios fora do eixo Rio-São Paulo.

Ao assumir a direção-geral da Rádio Panamericana, em 1964, revolucionou a emissora - começando pela troca do nome da empresa. Foi dele a ideia de nos nomear como Jovem Pan. Sempre comprometido com a informação e com a prestação de serviço público, Seo Tuta implementou, na década de 1970, uma programação jornalística que, desde então, é transmitida 24 horas por dia. Também foi pioneiro ao apostar na transmissão em streaming e inaugurou o que, nas palavras dele, é "a rádio com imagem": nosso canal de TV.

Com uma personalidade tão marcante quanto o brilho da sua carreira, é de Seo Tuta a frase "ninguém faz sucesso sozinho", premissa que o acompanhou durante toda a vida. Em seus 93 anos, Tuta foi um homem que acreditou fortemente na valorização do trabalho em equipe, tanto na frente quanto atrás das câmeras e dos microfones.

E, por tudo isso, neste 4 de novembro de 2024, a comunicação do Brasil se despede de um dos seus mais importantes nomes, a quem rendemos todas as homenagens.