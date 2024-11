Marcello Casal Jr/Agência Brasil Carteira de trabalho

Os concursos públicos atualmente oferecem um total de 28.320 vagas em diversas regiões do Brasil, com salários que podem alcançar até R$ 52,8 mil.

Entre as oportunidades disponíveis, o concurso do TCE-RR se destaca, oferecendo o maior salário, seguido por outros concursos importantes, como os do TRF3 e TJ-RJ, que também apresentam remunerações atrativas. Os interessados podem se inscrever para uma ampla gama de cargos, que atendem a diferentes níveis de escolaridade, em várias áreas de atuação no setor público.

O maior concurso, com 4.509 vagas, é da PB-Saúde (Fundação Paraibana de Gestão em Saúde). O destaque em termos de salário é o concurso do TCE-RR (Tribunal de Contas do Estado de Roraima), que oferece um salário de até R$ 52.824,53.

Além disso, há uma variedade de concursos com oportunidades para candidatos de diferentes níveis de escolaridade.

Confira a lista dos concursos com os maiores salários:

TCE-RR (Tribunal de Contas do Estado de Roraima)

Vagas: 30

Escolaridade: Médio e Superior

Salário: R$ 6.315,60 até R$ 52.824,53

Inscrições: até 2/12

TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região - SP e MS)

Vagas: 19

Escolaridade: Superior

Salário: R$ 35.845,21

Inscrições: até 29/11

TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro)

Vagas: Não definido

Escolaridade: Superior

Salário: R$ 35.845,21

Inscrições: até 5/11

Cage-RS (Contadoria e Auditoria-Geral do Rio Grande do Sul)

Vagas: 30

Escolaridade: Superior

Salário: R$ 35.161,38

Inscrições: até 13/11

MP-MS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul)

Vagas: 10

Escolaridade: Superior

Salário: R$ 32.260,69

Inscrições: até 5/11

GHC (Grupo Hospitalar Conceição)/RJ

Vagas: 2.252

Escolaridade: Médio, Técnico e Superior

Salário: R$ 3.057,73 até R$ 23.692,90

Inscrições: até 3/11

Consaúde (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul)/SP

Vagas: 233

Escolaridade: Fundamental, Médio, Técnico e Superior

Salário: R$ 1.366,60 até R$ 17.753,44

Inscrições: até 5/11

TJ-RO (Tribunal de Justiça de Rondônia)

Vagas: 25

Escolaridade: Médio e Superior

Salário: R$ 7.533,99 até R$ 17.132,48

Inscrições: de 5/11 até 5/12

TRT-MS (Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região - Mato Grosso do Sul)

Vagas: 13

Escolaridade: Superior

Salário: R$ 8.529,65 até R$ 16.035,69

Inscrições: de 6/11 até 7/12

PC-MG (Polícia Civil de Minas Gerais)

Vagas: 255

Escolaridade: Superior

Salário: R$ 5.332,62 até R$ 14.931,31

Inscrições: até 19/11

Confira a lista dos concursos com os maiores números de vagas:

PB-Saúde (Fundação Paraibana de Gestão em Saúde)

Vagas: 4.509

Escolaridade: Médio e Superior

Salário: R$ 1.212,00 a R$ 8.000,00

Inscrições: até 31/10

