shutterstock Carteira de trabalho

Foi publicado o edital do concurso público da Polícia Militar do Estado de Sergipe, que oferece 335 vagas imediatas para os cargos de Soldado, Oficiais do Estado-Maior e Oficiais da Saúde. A remuneração inicial varia de R$ 3.370,00 a R$ 9.236,39.

Inscrições e datas importantes

Período de Inscrições: 22 de novembro a 20 de dezembro de 2024

Taxa de Inscrição: R$ 120,00 a R$ 160,00

Data da Prova Objetiva: 19 de janeiro de 2025

Prazo para Pagamento da Taxa: até 23 de dezembro de 2024

Isenção da Taxa: 5 a 8 de novembro de 2024

O concurso está sendo organizado pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (SELECON).

Cargos e Vagas

O edital oferece um total de 335 vagas, sendo:

300 vagas para Soldados

30 vagas para Oficiais do Estado-Maior

5 vagas para Oficiais da Saúde

Remuneração

Soldado: A remuneração inicial é de 50% do subsídio do Soldado 3ª Classe durante o Curso de Formação. Após aprovação, o salário integral será conforme a Lei Complementar nº 278/2016.

Oficiais: Durante o Curso de Formação, os Alunos Oficiais receberão 50% do subsídio de Aspirante a Oficial e, após aprovação, terão remuneração integral.

Requisitos Gerais

Para todos os cargos, os candidatos devem:

Ser brasileiro nato ou naturalizado.

Ter idade mínima de 18 e máxima de 35 anos na data da inscrição.

Ter altura mínima de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres.

Estar em dia com obrigações eleitorais e militares (para candidatos do sexo masculino).

Apresentar declaração negativa de antecedentes criminais.

Etapas do Concurso

O concurso contará com as seguintes etapas:

Prova Objetiva e Dissertativa (eliminatório e classificatório)

Teste de Aptidão Física (TAF) (eliminatório)

Avaliação Psicológica (eliminatório)

Pesquisa da Conduta Social, da Reputação e Idoneidade (eliminatório)

Inspeção de Saúde (eliminatório)

Para mais detalhes, consulte o edital completo no site oficial da SELECON.