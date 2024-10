Divulgação Jader Filho, ministro das Cidades, afirmou nesta semana que buscava aumentar o orçamento de moradia para R$ 130 bilhões





O Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) aprovou nesta quinta-feira (31) um orçamento de R$ 124,4 bilhões para financiamentos imobiliários em 2025 , com foco nos programas Minha Casa Minha Vida e Pró-Cotista. Esses programas são voltados para trabalhadores com conta vinculada ao FGTS.

Além disso, o orçamento inclui um financiamento de R$ 2,4 bilhões destinado a obras de urbanização de favelas e contenção de encostas, voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Em comparação com o ano anterior, o valor total destinado a financiamentos imobiliários sofreu uma redução, já que em 2024 o orçamento foi de R$ 126,3 bilhões.

Jader Filho, ministro das Cidades, afirmou nesta semana que buscava aumentar o orçamento de moradia para R$ 130 bilhões, com a intenção de ultrapassar a meta de contratação do Minha Casa Minha Vida até 2026.

No entanto, houve uma diminuição na previsão de contratações na Faixa 3 do programa, de 38% para 32%. Esta faixa atende famílias com rendas mensais entre R$ 4,4 mil e R$ 8 mil e sofreu uma redução devido à restrição de regras para o financiamento de imóveis usados.

Em agosto, o governo limitou o valor máximo para a compra desses imóveis a R$ 270 mil e reduziu a cota de financiamento para 50% nas regiões Sudeste e Sul, o que impactou o setor. Com essas mudanças, o Conselho estima que a participação de imóveis usados no financiamento caia de 26% para 17%.





Outros recursos

O orçamento do FGTS aprovado também destina R$ 7,5 bilhões para projetos de saneamento, que representam metade dos R$ 15,7 bilhões em propostas já aprovadas no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) pelo governo.

No total, o Conselho destinou R$ 142,3 bilhões para iniciativas de moradia, infraestrutura e saneamento para o próximo ano, abrangendo projetos que pretendem suprir as demandas habitacionais e de saneamento em diversas regiões do país.