ACSP Impostômetro vai bater R$ 3 trilhões amanhã

O Impostômetro, painel localizado na sede da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) que indica o valor pago em impostos pelos brasileiros ao governo, alcançará a marca de R$ 3 trilhões, às 08h50, da próxima sexta-feira (1º).

No ano passado, esse valor foi arrecadado apenas em 22 de dezembro - sendo assim, aumento foi registrado 54 dias mais cedo em 2024.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, o Impostômetro havia registrado R$ 2,5 trilhões, ou seja, um crescimento de 20% para este ano.

Segundo Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da ACSP, explica que esse crescimento é atribuído à elevação da atividade econômica e ao impacto da inflação e reintegração do PIS e COFINS sobre os combustíveis.

O painel físico do Impostômetro está situado na Rua Boa Vista, 51, no Centro Histórico de São Paulo, próximo ao edifício-sede da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Além disso, os dados sobre os impostos arrecadados nas esferas federal, estadual e municipal podem ser acompanhados em tempo real pelo site: impostometro.com.br.



Sobre a ACSP: A Associação Comercial de São Paulo (ACSP), em seus 129 anos de história, é considerada a voz do empreendedor paulistano. A instituição atua diretamente na defesa da livre iniciativa e, ao longo de sua trajetória, esteve sempre ao lado da pequena e média empresa e dos profissionais liberais, contribuindo para o desenvolvimento do comércio, da indústria e da prestação de serviços. Além do seu prédio central, a ACSP dispõe de 15 Sedes Distritais, que mantêm os associados informados sobre assuntos do seu interesse, promovem palestras e buscam soluções para os problemas de cada região.



Sobre o Impostômetro: O Impostômetro foi implantado em 2005 pela ACSP para conscientizar os brasileiros sobre a alta carga tributária e incentivá-los a cobrar os governos por serviços públicos de mais qualidade. Está localizado na sede da ACSP, na Rua Boa Vista, centro da capital paulista. Outros municípios e capitais se espelharam na iniciativa e instalaram seus painéis. No portal é possível visualizar valores arrecadados por período, estado, município e categoria.