Bret Hartman/TED Elon Musk, que registrou perda de US$ 17 bilhões em um único dia

O bilionário Elon Musk está planejando construir um complexo residencial privado no Texas ( EUA ), para duas das três mães de seus 11 filhos. O CEO da Tesla teria comprado duas casas grandes em uma área arborizada, juntas elas são avaliadas no valor de US$ 35 milhõe s (cerca de R$ 200 milhões ).

O empreendimento inclui uma mansão de 14.400 pés quadrados, inspirada em uma vila toscana, e uma casa de seis quartos nas proximidades, conforme noticiado pelo “ The New York Times ”.

O dono do X (antigo Twitter), conhecido por sua visão expansiva sobre o futuro da humanidade e a necessidade de aumentar a taxa de natalidade, também teria adquirido uma terceira casa a uma curta distância das demais.

A compra das propriedades foi mantida em sigilo, com Musk exigindo que os vendedores assinassem acordos de confidencialidade antes de finalizar as transações. Em alguns casos, ele teria oferecido até 70% a mais do que o valor de mercado das casas.

Segundo fontes próximas, o objetivo de Musk é criar um ambiente onde seus filhos possam viver próximos uns dos outros. Até o momento, apenas Shivon Zilis, executiva da Neuralink e mãe de três filhos de Musk, aceitou a proposta de se mudar para o complexo.

Zilis teve gêmeos com Musk em 2021, por meio de fertilização in vitro. Já Grimes, cantora canadense e mãe de três dos filhos de Musk, está envolvida em uma disputa judicial pela custódia de seus filhos e, até agora, não se mudou para o complexo.

O relacionamento entre Musk e Grimes se complicou ainda mais após Grimes descobrir, em 2021, que o bilionário tinha filhos com Zilis, semanas antes do nascimento de sua filha com o empresário, gerada por uma barriga de aluguel.

A situação se agravou quando Musk escolheu o nome "Valkyrie" para uma das filhas de Zilis, nome originalmente pensado por ele e Grimes para sua própria filha.

Justine Musk, primeira esposa do magnata, e mãe de cinco de seus filhos, também não está vivendo no novo complexo. O casal, que se casou em 2000, perdeu seu primeiro filho, Nevada Alexander, em 2002, devido à Síndrome da Morte Súbita Infantil. Posteriormente, tiveram dois pares de gêmeos e trigêmeos. Atualmente, um de seus filhos, Vivian, que fez a transição de gênero, está afastada do pai.

A visão de Musk é criar um espaço onde seus filhos possam morar juntos, mas com Grimes saindo de Austin no verão de 2023 e a falta de confirmação de Justine sobre uma possível mudança, o plano ainda está em andamento.



Nenhuma das partes envolvidas — Musk, Grimes, Justine Musk ou Zilis — se pronunciou publicamente sobre o assunto até o momento.