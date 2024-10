Reprodução/TV Anhanguera Dinheiro foi encontrado após morte do pai





Irmãos, moradores de Araguaína , no norte do Tocantins , descobriram uma fortuna escondida nos pertences do pai que havia falecido. Dentro de uma mala, estavam guardados quase 32 milhões de cruzados , moeda que saiu de circulação em 1989.

"Chegou o tempo que ele faleceu, nós entrávamos na casa dele e não mexíamos em nada. Até que encontramos uma mala cheia de dinheiro", contou o técnico de manutenção Waloar Pereira Magalhães à TV Anhanguera.

O tesouro herdado está todo em Cruzados (Cz$), moeda do século passado que não tem valor de mercado hoje em dia; ao converter na atualidade, todo o dinheiro valeria menos de 1 centavo de real. As notas e moedas são estampadas com imagens de políticos e personalidades da época.

Substituição do Cruzado

A moeda foi substituída pelo Cruzado Novo (1989-1990), que foi sucedido pelo Cruzeiro (1990-1993), Cruzeiro Real (1993-1994) até chegar ao Real, que circula nos dias atuais. Conforme especialistas, as notas e moedas encontradas pelos irmãos não possuem mais valor financeiro.

O presidente do Clube Numismático do Rio de Janeiro, André Luiz Padilha, explicou em entrevista à TV Anhanguera que parte da desvalorização das moedas se deu por conta do modo como elas foram armazenadas pelo pai dos irmãos.

"O fato dele ter encontrado as cédulas dobradas, já todas unidas, com manchas, marcas, dobras e por serem cédulas que tiverem uma grande produção, uma grande impressão, elas têm um valor numismático já muito baixo comparado às cédulas muito novas. Então, para as cédulas gastas já não tem mais valor nenhum", afirmou Padilha.

A numismática é o estudo das moedas e outros objetos com formato de moeda, como fichas e medalhas. Em alguns casos pode-se conseguir um valor considerável vendendo cédulas raras para colecionadores.

Quanto valeria hoje?

Apenas como forma de comparação na prática o efeito de mercado do cruzado na época, é possível analisar friamente através de informações de compras de supermercado.

De acordo com uma tabela da Superintendência Nacional de Abastecimento (SUNAB) sobre valores em supermercados de São Paulo em março de 1986, um quilo de açúcar custava Cz$ 3,87, enquanto um quilo de arroz custava Cz$ 6,75. Em 2024, também em São Paulo, o açúcar está custando em média R$4,50 e o arroz R$ 7,00, ambos o quilo.





A esperança de Waloar e seus irmãos é conseguir vender a herança para colecionadores, ou trocar o dinheiro pela moeda corrente em agências bancárias. "Se Deus ajudar, e ainda tiver um jeitinho no banco de fazer a transformação dele, dava para a gente começar uma nova vida", comentou Waloar.

Segundo André Padilha, as moedas têm um valor importante para a história nacional e podem contribuir para a educação das novas gerações. "Essa coleção você pode doar para um colégio, para algumas instituições de ensino ou de preservação de história da sua cidade, como museus, casas de culturas, para que eles possam trabalhar essas cédulas com as crianças", recomenda André.