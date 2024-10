Agência Brasil INSS paga aposentadorias hoje

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recebem o benefício de outubro nesta segunda-feira (28). Hoje, recebem aqueles com o benefício terminado e 2, que ganham até um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.412.

O calendário de pagamentos é organizado de acordo com o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador. Os créditos dos benefícios estarão disponíveis até o dia 7 de novembro. Para os beneficiários do Rio Grande do Sul, o pagamento seguirá a mesma data inicial enquanto o estado de calamidade pública perdurar na região.

Em setembro, o INSS registrou um total de 40.431.862 benefícios, entre previdenciários e assistenciais. Deste montante, 6.244.106 são benefícios assistenciais e 34.187.756 são previdenciários. Dos benefícios pagos, 28.145.531 correspondem a valores até um salário mínimo, enquanto 12.286.331 são superiores a esse montante.

Como consultar o benefício

Beneficiários que não possuem acesso à internet podem entrar em contato com a Central 135. Para utilizar o serviço, é necessário informar o CPF e confirmar algumas informações cadastrais para evitar fraudes. O atendimento é disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Para quem tem acesso à internet, a consulta pode ser feita pelo site Meu INSS. Após realizar o login, basta clicar em "Extrato de Pagamento" na tela inicial para obter informações detalhadas sobre o benefício.

O aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS, também permite a consulta. Após o login, o usuário encontrará todos os serviços disponíveis e o histórico de informações.

Calendário de pagamentos

Benefícios até um salário mínimo:

Final 1: 25 de outubro

Final 2: 28 de outubro

Final 3: 29 de outubro

Final 4: 30 de outubro

Final 5: 31 de outubro

Final 6: 1 de novembro

Final 7: 4 de novembro

Final 8: 5 de novembro

Final 9: 6 de novembro

Final 0: 7 de novembro

Benefícios acima do salário mínimo:

Finais 1 e 6: 1 de novembro

Finais 2 e 7: 4 de novembro

Finais 3 e 8: 5 de novembro

Finais 4 e 9: 6 de novembro

Finais 5 e 0: 7 de novembro

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do n osso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.