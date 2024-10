iStock Dia de Finados marca o início das celebrações, seguido pela Proclamação da República e Consciência Negra

O feriado nacional mais próximo acontece em 2 de novembro , um sábado, quando se celebra o Dia de Finados . Novembro promete mais duas datas importantes: a Proclamação da República , no dia 15, e o Dia da Consciência Negra , em 20 de novembro.

Dia 2 de Novembro é feriado, o Dia de Finados. É um feriado nacional em todo o Brasil, embora, neste ano, a data caia em um sábado.

O feriado da Proclamação da República, que ocorre em 15 de novembro, é um feriado nacional desde 1949, conforme estabelecido pela Lei Federal 662, durante o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra. Em 2024, essa data cairá numa sexta-feira, proporcionando um longo final de semana para os brasileiros.

O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, é considerado feriado em todo o território nacional desde a sanção da lei pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em dezembro de 2023.

Próximos feriados de 2024

2 de novembro: Dia de Finados (sábado)

15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira)

20 de novembro: Dia da Consciência Negra (quarta-feira)

25 de dezembro: Natal (quarta-feira)

Datas Comemorativas em Novembro de 2024

2 de novembro: Dia de Finados (feriado)

14 de novembro: Dia do Bandeirante

15 de novembro: Proclamação da República (feriado)

19 de novembro: Dia da Bandeira

20 de novembro: Dia da Consciência Negra (feriado)

27 de novembro: Dia Nacional do Combate ao Câncer

