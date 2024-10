(Imagem: fizkes | Shutterstock) Veja informações sobre trabalho no dia do servidor

Nesta segunda-feira (28), celebra-se o Dia do Servidor Público, uma data instituída em 1943 pelo então presidente Getúlio Vargas. Neste ano, muitos se perguntam se a data é feriado ou ponto facultativo. A resposta é que o Dia do Servidor Público é considerado ponto facultativo, o que significa que a decisão sobre o dia de folga cabe ao empregador.

A data cai em uma segunda-feira, um dia após o segundo turno das eleições, e alguns Estados optaram por alterar a comemoração para evitar um aumento nas abstenções de votos. Assim, em 28 de outubro, cada setor pode decidir se manterá suas atividades ou não.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o atendimento ao público continuará normalmente nas datas consideradas ponto facultativo. Em contraste, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) anunciou que não haverá expediente na Autarquia neste dia.

Na Bolsa de Valores Brasileira (B3), as operações seguirão normalmente, com expediente regular. O comércio em geral, incluindo shoppings, também deverá funcionar como de costume. Portanto, enquanto alguns setores podem optar por fechar, outros seguirão com suas atividades habituais.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.