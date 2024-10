Arquivo pessoal Vangeel teve que transportar a abóbora por mais de 500 Km para participar do torneio

Em uma cidade da Bélgica , um morador conquistou, pela primeira vez, o Campeonato Europeu de Abóbora . O torneio avalia qual foi o maior fruto da espécie daquele ano.

O motorista de trator Mario Vangeel , de 50 anos, conseguiu cultivar a maior abóbora do ano, que pesava nada mais nada menos que 1.152 kg.

Para participar do torneio, Vangeel teve que transportar a abóbora de sua cidade natal, Kasterlee, para Ludwigsburg, na Alemanha. Uma viagem de mais de 500 Km. A tarefa não era das mais fáceis, ainda se contar que a fruta pesa tanto quanto um Honda Civic 2007.

“Eu esperava que tivesse chances, mas não achei que fosse ganhar”, disse o motorista de trator à Euronews Green.

Vangeel ficou em primeiro lugar no Campeonato Belga de Abóboras em 2019 e em segundo lugar no Campeonato Europeu em 2021. A cidade de Kasterlee é conhecida como “a cidade dos comedores de abóbora”.

“Eles encontraram documentos dos anos 1600 dizendo que, como tinham terras pobres, não podiam cultivar muita comida. Mas as abóboras se deram muito bem aqui. E foi aí que tudo começou”, explicou Bieke, a esposa de Vangeel.

A cidade tem um clube gigante de cultivo de abóboras com 50 membros, alguns dos quais estavam prontos para desafiar Vangeel no Campeonato Europeu. Tudo estava indo conforme o planejado, quando caracóis atacaram a plantação.

Por ser uma estação de cultivo chuvosa por toda a Europa este ano, alguns produtores perderam suas abóboras premiadas para os insetos. Um homem conseguiu cultivar uma abóbora com mais de 1.000 kg, mas dias antes de transportá-la para Ludwigsburg, um caracol fez um pequeno buraco nela, e em pouco tempo, ela acabou ficando podre.

O que fazer com tanta abóbora?

A maioria das abóboras cultivadas na competição será transformada em barcos para um evento de canoagem. As cabaças são escavadas e usadas para a Regata de Abóboras de Kasterlee — uma corrida que atrai 5.000 visitantes à cidade para assistir aos membros do Kasterlee Kayaking Club.

Bieke tem orgulho do marido, mas admite que entre ela e a abóbora, ele preferiu amar apenas um deles. A esposa de Vangeel disse que está grata por ele não estar mais dormindo na estufa.

Vangeel agora pretende competir no Campeonato Mundial de Abóbora no ano que vem. Ele espera quebrar o recorde do americano Travis Gienger, de Anoka (EUA), que apresentou a abóbora mais pesada do mundo, com 2.749 libras (1.296 kg).





