Bret Hartman/TED Elon Musk teve crescimento em seu patrimônio graças às ações da Tesla





As ações da Tesla , empresa do bilionário Elon Musk , registraram o maior aumento em mais de 11 anos nesta quinta-feira (24), depois que a montadora divulgou lucros "surpreendentemente fortes" e previu um crescimento de até 30% nas vendas de veículos no próximo ano.

Nesta quinta (24), as ações da fabricante de veículos elétricos subiram 22% em Nova York , a maior alta desde maio de 2013. O avanço adicionou US$ 33,5 bilhões à fortuna de Musk, elevando seu patrimônio para US$ 270,3 bilhões, de acordo com o índice de bilionários da Bloomberg. Com isso, o dono da Tesla conta agora com US$ 61 bilhões a mais do que o segundo colocado da lista — o fundador da Amazon, Jeff Bezos .

Os valores oriundos da Tesla representam cerca de três quartos da fortuna de Musk, que também inclui participações significativas na SpaceX, na plataforma de mídia social X e na empresa de inteligência artificial xAI.

Melhoria nos lucros

Os resultados do terceiro trimestre de 2024 da Tesla foram impulsionados pela recuperação com o automóvel Cybertruck, que gerou lucro pela primeira vez. A redução nos custos de materiais, a expansão do negócio de energia e a venda de créditos regulatórios para montadoras, que precisam de ajuda para cumprir limites de emissões, também contribuíram para a melhoria trimestral da empresa em mais de um ano.

Em uma transmissão ao vivo, Elon Musk afirma ter uma perspectiva otimista para o próximo ano, ao citar o lançamento de modelos mais acessíveis que a Tesla ainda não identificou. “Algo em torno de 20% a 30% de crescimento no próximo ano é meu melhor palpite”, disse.





Valores da Tesla

A Tesla teve um acréscimo de US$ 50 bilhões em capitalização de mercado, que agora totaliza US$ 832,14 bilhões. Musk aposta o futuro da Tesla na autonomia, tendo abandonado planos para um novo veículo que seria mais barato do que o sedã Model 3.

Ao reportar um aumento na lucratividade e otimismo sobre o próximo ano, ele amenizou as preocupações de que o negócio principal da Tesla continuaria a cair enquanto ele prioriza uma busca de anos pela tecnologia de condução autônoma.

