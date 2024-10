Divulgação/Tribunal de Justiça de Rondônia Vagas do concurso do Tribunal de Justiça de Rondônia possui benefícios além do salário





O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) publicou edital de um concurso público para os cargos de Técnico Judiciário (nível médio) e Analista Judiciário (nível superior). Ao todo serão 25 vagas: 15 para o nível médio e 10 para o superior. Os salários iniciais variam de R$ 7.533,99 a R$ 17.132,48.

De acordo com o edital, a carga horária é de 40 horas semanais. As inscrições estarão abertas a partir do dia 5 de novembro e vão poder ser feitas até 5 de dezembro às 23h59. Os interessados devem se inscrever pelo site da Consulplan ( acesse aqui ), instituto que organiza a prova.

A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo: R$ 100,00 para Técnico Judiciário e R$ 130,00 para Analista Judiciário.

Entre as especialidades do cargo de Analista Judiciário, destaques para Administrador, Analista de Sistemas, Assistente Social, Contador, Economista, Enfermeiro, Engenheiro, Historiador, Jornalista, Médico, Oficial de Justiça, Pedagogo, Psicólogo e Publicitário.

Benefícios

Os aprovados, além do salário, vão ter direito a auxílio-alimentação, de R$ 2,300,00 mensais; auxílio-saúde de R$ 680,00, concedido por meio de reembolso de despesas com plano de saúde; e auxílio-transporte, de R$ 264,00 por mês, valor que pode variar conforme a cidade de lotação e quantidade de deslocamentos mensais.





O concurso tem previsão de ser aplicado no dia 2 de fevereiro de 2025. Serão duas provas, uma objetiva e outra discursiva, aplicadas no mesmo dia.

A prova objetiva terá 35 questões de conhecimentos gerais e 15 específicas. Cada cargo terá ainda 25 questões referentes a cada especialidade. A prova discursiva terá apenas uma questão para os candidatos escreverem a resposta.

