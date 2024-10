Shuttersock Em outubro, a bandeira vigente estabelecia uma cobrança adicional de R$ 7,877 para cada 100 kWh consumidos





A Aneel ( Agência Nacional de Energia Elétrica ) informou nesta sexta-feira (25) que a bandeira tarifária de energia passará de vermelha, patamar 2, para amarela em novembro.

Em outubro, a bandeira vigente estabelecia uma cobrança adicional de R$ 7,877 para cada 100 kWh consumidos, e, com a mudança, esse valor extra será reduzido para R$ 1,885 a cada 100 kWh no próximo mês.

A alteração se deve ao aumento do volume de chuvas registrado em outubro, que possibilitou a recuperação parcial dos reservatórios das hidrelétricas e reduziu a necessidade de usinas termelétricas, mais caras e acionadas em períodos de seca intensa.

Segundo a Aneel, a mudança para a bandeira amarela indica uma melhora nas condições de geração de energia, mas o cenário ainda requer atenção.

A seca no norte do Brasil tem prejudicado a geração hidrelétrica na região, elevando os custos de produção de energia e impactando a inflação.

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontou que, em setembro, a energia elétrica foi um dos fatores que contribuíram para o aumento do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que registrou alta de 0,44% no mês.





O sistema de bandeiras tarifárias da Aneel funciona com quatro níveis, variando conforme o custo de geração de energia:

Bandeira Verde: Sem acréscimo na tarifa.

Bandeira Amarela: Acréscimo de R$ 1,88 por 100 kWh consumidos.

Bandeira Vermelha (Patamar 1): Acréscimo de R$ 4,46 por 100 kWh.

Bandeira Vermelha (Patamar 2): Acréscimo de R$ 7,87 por 100 kWh.

