A Prefeitura de São Paulo lança, nesta terça-feira (22), o edital de licitação para as obras da Ligação Viária Graúna-Gaivotas . O projeto deve beneficiar cerca de 1 milhão de pessoas no extremo sul da capital, facilitando o deslocamento entre os bairros e o Centro da cidade.

O empreendimento, que conta com um investimento estimado de R$ 450 milhões, inclui a construção de um novo sistema viário e uma ponte de 960 metros sobre o Braço do Cocaia, na Represa Billings. Essa travessia interligará os bairros Jardim das Gaivotas, Chácara das Gaivotas, Parque Cocaia, Jardim Toca e Cantinho do Céu. O prazo de conclusão das obras, após a contratação, será de 36 meses.

Requalificação de avenidas e nova ponte

O projeto prevê a requalificação de mais de 1.400 metros das Avenidas Manoel Alves Soares, Irmã Dulce e Presidente João Goulart, para oferecer um trajeto mais ágil e seguro para motoristas, ciclistas e pedestres.

Segundo o projeto, a nova ponte terá duas faixas de circulação em cada sentido, ciclovia, iluminação pública e passeios para pedestres, como um incentivo à mobilidade sustentável. Essa conexão vai ligar a Estrada Canal do Cocaia à Rua Rubens de Oliveira, facilitando o acesso ao Centro e às regiões mais movimentadas da cidade.

Além disso, uma nova via de 600 metros será aberta para garantir a continuidade da ligação viária até a ponte. No Jardim Gaivotas, uma via adicional será criada paralelamente à faixa de domínio da concessionária de energia.

Transporte público e integração modal

O projeto inclui ainda a requalificação de mais de 2 quilômetros das ruas Rubens de Oliveira e Pedro Escobar, até a Avenida Dona Belmira Marin, para organizar o trânsito. Novas paradas de ônibus estão planejadas ao longo da Ligação Graúna-Gaivotas, juntamente com a construção de ciclovias, reforçando a integração entre transporte coletivo e bicicletas.

A nova ligação viária pretende otimizar o transporte coletivo nos bairros Grajaú, Parelheiros e Marsilac, de forma a facilitar a conexão com importantes corredores e faixas exclusivas de ônibus das avenidas Teotônio Vilela, Atlântica, Olívia Guedes Penteado, Interlagos, Nossa Senhora de Sabará e Dona Belmira Marin, além de integrar-se ao Terminal Urbano Grajaú e à Linha 9 – Esmeralda da CPTM.

Licitação

O edital de licitação está disponível no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, e a abertura dos envelopes com as propostas das empresas participantes está marcada para o dia 3 de dezembro.

