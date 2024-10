Champions News via Daily Mail Carry Keats (esquerda) teria brigado com a família e se aproximado da irmã, Josephine Oakley (direita) nos últimos anos de vida





Carry Keats , de 92 anos, rasgou em pedaços seu testamento em seu leito de morte, deixando uma fortuna de 800 mil libras (R$ 5,9 milhões) dentro de uma disputa familiar na Suprema Corte do Reino Unido .

Ela rasgou fisicamente mais da metade das páginas de seu testamento no hospital, durante o estágio final de sua doença, criando um drama familiar que colocou seus cinco primos distantes contra sua irmã mais nova, com quem ela tinha um "relacionamento de amor e ódio".

Segundo uma lei vitoriana do Reino Unido, aprovada em 1837, qualquer pessoa pode revogar legalmente um testamento feito ao rasgá-lo, desde que o ato seja realizado dentro de certas diretrizes. Nesse caso, sua irmã mais nova, Josephine Oakley , deve herdar tudo o que Carry possuía. As informações foram divulgadas pelo portal britânico Daily Mail.

Briga com a família

A falecida teria se desentendido com outros membros da família "depois que eles indicaram que iriam interná-la em uma casa de repouso se ela sofresse outra queda".

De acordo com as informações, os parentes em questão não queriam deixar nada para Josephine, com base nas acusações de que a irmã mais nova teria cometido adultério quando era mais jovem.

Os primos de Carry Keats — que dividiriam a maior parte de sua fortuna no testamento — agora entraram com uma ação no Tribunal Superior de Londres . Eles alegam que a aposentada não revogou o testamento validamente porque estava fraca demais para rasgar o documento completamente com as próprias mãos.

Os primos, liderados por David Crew , filho de Lucy Whitehorn , prima da falecida, dizem que o testamento deve ser mantido, já que Carry só teve força suficiente para “rasgá-lo até três quartos do total”, com o resto sendo rasgado a pedido dela por seu advogado.

Além de dizer que a dona da fortuna não queria deixar nada para a irmã, eles também argumentam que ela não tinha capacidade mental, em seu leito de morte, para mudar de ideia sobre quem obteve sua fortuna de forma tão dramática.

O que diz a irmã

Josephine, que nega as acusações de adultério, contou que sua irmã sabia o que estava fazendo e decidiu cortar o contato com seus primos depois que eles propuseram colocá-la em uma casa de repouso, e porque era o que o pai das irmãs "teria desejado".

Morte de Carry Keats

A idosa morreu no dia 15 de fevereiro de 2022, menos de três semanas depois de rasgar seu último testamento no hospital em Salisbury, Wiltshire. A Sra. Keats, que possuía e administrava um parque de caravanas de sucesso, deixou para trás uma fortuna de 800 mil libras, investida principalmente em sua casa e terras na vila de Nomansland, em Wiltshire.

Dezoito meses antes, ela havia feito um testamento que dividia quase tudo o que ela possuía entre cinco primos distantes, um dos quais — David Crew, seu primo em segundo grau — era amigo próximo dela e de seu falecido marido há décadas.

Os outros quatro eram a irmã de David, Angela Crew, além dos primos em segundo grau Kevin, Jason e Leon Whitehorn.

Perto do fim de sua vida, ela se aproximou de sua irmã nove anos mais nova, Josephine, com quem ela mantinha um "relacionamento de amor e ódio". De acordo com a irmã, ela levava jantares assados ​​para Carry todos os domingos durante seus últimos anos, e a visitava no hospital quase todos os dias durante sua doença terminal.

Durante o mesmo período, a mulher teria brigado com David Crew e sua irmã Angela.

Recurso dos primos

Simon Sinnatt, em nome dos primos, disse ao juiz que a Sra. Keats não tinha capacidade mental para autorizar legalmente o advogado a terminar de rasgar o testamento, pois ela estava medicada e com dores.





O argumento que é contrariado pelos advogados da falecida, no qual afirmaram que "seu caráter não havia mudado. Ela sabia quem eu era e por que eu estava lá”. “Eu disse a ela repetidamente que se ela morresse sem testamento, Jo [irmã] herdaria, e que poderia rasgar o testamento para revogá-lo. Ela disse que o pai ficaria satisfeito. Não ficou feliz que o testamento estivesse pronto. Me deu instruções, e concluí que ela tinha capacidade”, completou a advogada.

O caso está em julgamento e deverá ter seu veredito, de acordo com o juiz, em “uma data posterior”.

