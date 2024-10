Arquivo pessoal Colaboradores do Santander participaram de evento corporativo no Hopi Hari e saíram "encantados", conta executivo

O Hopi Hari, um dos maiores parques temáticos da América Latina, incluiu em sua grade de serviços a realização de eventos corporativos. Agora, as empresas têm a oportunidade de combinar momentos de negócios com o melhor do entretenimento e oferecer aos seus colaboradores uma experiência diferenciada.



Uma das empresas atendidas recentemente pelo Hopi Hari foi o Banco Santander. Fernando Cury, Head de Empresas do Santander Brasil no interior de São Paulo, classificou a parceria como "fantástica".

"Queríamos proporcionar aos nossos colaboradores uma experiência completa, que incluísse uma reunião produtiva e um momento de descontração em um ambiente alegre e inspirador", explica. "A organização e o suporte que recebemos foram fundamentais para o sucesso do evento. A equipe demonstrou grande profissionalismo e disponibilidade, tornando a parceria muito agradável", completa.

Unindo trabalho e diversão

Localizado no interior de São Paulo, em Vinhedo, o Hopi Hari conta com uma infraestrutura de ponta para atender às necessidades dos eventos de todos os clientes e garantir que reuniões, convenções e confraternizações atinjam o seu máximo potencial de forma lúdica.

Para a realização de todos esses serviços, o parque conta com uma equipe multidisciplinar que atende e acompanha os contratantes ao longo das atividades. "A depender da necessidade de cada evento, podemos terceirizar equipamentos e estruturas. As necessidades logísticas são definidas e contratadas por cada cliente", explica Mariana Mello, Diretora de Marketing do Hopi Hari.

Além disso, o parque oferece um "treinamento de team building em parceria com a empresa LUDO, em que os participantes acessam as áreas do parque e, de forma lúdica, trabalham em equipes para garantir a abertura do parque", diz Mariana.

"Este treinamento, além de garantir um aprofundamento no storytelling de atrações e do próprio parque, visa trabalhar o desenvolvimento das equipes em comunicação, divisão de tarefas, trabalho em equipe, dentre outros", explica a diretora.

Colaboradores "encantados"

Fernando Cury conta que a decisão de unir momentos de negócio com o ambiente descontraído do parque foi muito bem recebida entre os colaboradores.

"A repercussão interna foi excelente. Visto que os pares não sabiam da estrutura do parque para eventos, unir um ambiente leve a uma reunião corporativa importante se tornou uma repercussão muito positiva", diz.

"O Hopi Hari foi um parceiro incrível para a realização do nosso evento. A personalização de cada detalhe, desde a ambientação até as atividades, foi simplesmente perfeita. Nossos colaboradores ficaram encantados com a experiência e a organização impecável de todos os momentos", conclui Cury.

Como organizar um evento no Hopi Hari?

Os eventos corporativos podem ser realizados nas salas do Hopi Hari antes mesmo do parque abrir. A partir das 11h, que é quando a diversão começa, as empresas podem aproveitar todos os benefícios e estruturas que ele tem a oferecer.

Para mais informações, acesse o site ou entre em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (011) 99858-6058.