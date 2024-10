Photoangel/Freepik Esse crescimento pode ser explicado por diversos fatores





O número de ações judiciais relacionadas ao fornecimento de energia elétrica no Brasil apresentou um alto crescimento nos últimos quatro anos, chegando a 229 mil processos em 2023. Esses dados foram divulgados pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), que registrou um aumento de 76% no volume de ações entre 2020 e 2023.

Esse crescimento pode ser explicado por diversos fatores, incluindo a falta de investimentos das empresas de distribuição de energia elétrica, mudanças climáticas e disputas sobre cobranças.

Um dos principais motivos para o aumento das ações judiciais é a deficiência nos investimentos realizados pelas distribuidoras de energia em suas redes de fornecimento.

Ao G1, o professor Helder Queiroz, da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), "isso é um indício de que as empresas não estão se preparando como deviam para expandir, modernizar e recuperar as redes".

A falta de manutenção e modernização das redes de distribuição resulta em uma piora nos serviços, gerando mais insatisfação por parte dos consumidores e, consequentemente, mais questionamentos judiciais, conforme explicou o professor.

Além disso, as mudanças climáticas também desempenham um papel importante nesse cenário, já que eventos climáticos extremos, como tempestades e apagões, se tornam mais frequentes.

Esses eventos impactam diretamente o fornecimento de energia elétrica, aumentando as interrupções no serviço e levando a mais processos judiciais.

Outro fator para o aumento das ações judiciais é a questão das cobranças consideradas indevidas pelos consumidores. Muitas dessas ações envolvem disputas sobre valores cobrados que os consumidores acreditam estar acima do consumo real ou que consideram encargos indevidos.





Segundo o advogado João Valença, do escritório VLV Advogados, "muitas ações envolvem questionamentos sobre cobranças acima do consumo real ou outros encargos que o consumidor entende serem indevidos".

Atualmente, os processos relacionados ao fornecimento de energia elétrica representam cerca de 3% de todas as ações de consumo no Brasil.

No entanto, o aumento no número de ações ligadas à energia elétrica acompanha o crescimento geral das ações relacionadas ao direito do consumidor, que também aumentaram 76% no período de 2020 a 2023.

