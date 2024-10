EVARISTO SA O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Fernando Haddad, 3 de julho de 2024 em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (17) que o governo continua a monitorar a situação das apostas online no Brasil , as "bets" . Durante uma entrevista à rádio Metrópole da Bahia, Lula enfatizou que, se a regulação não for eficaz, poderá ser necessário "acabar" com as apostas no país.

Lula destacou a necessidade de conter o vício em apostas, especialmente entre os jovens.

"Nós vamos ver se a regulação dá conta; se não der conta, eu acabo, que fique bem claro. Porque você não tem controle de criança com celular na mão fazendo aposta, e nós não queremos isso", afirmou.

Recentemente, Lula se reuniu com ministros envolvidos nas discussões sobre o funcionamento das casas de apostas e jogos de azar online, buscando definir novas medidas de controle do mercado.

"Na semana passada, tive uma reunião com 14 ministérios para discutir as bets. Tínhamos a opção de acabar definitivamente ou regular, e optamos pela regulação. Me parece que esta semana mais de 2 mil bets saíram de circulação", declarou.

Desde a última sexta-feira (11), a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) começou a retirar do ar sites de mais de 2 mil empresas de apostas esportivas que não têm autorização do Ministério da Fazenda para operar no Brasil.



