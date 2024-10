Reprodução: Flipar Caixa Econômica altera regras de financiamento de imóveis





A Caixa Econômica Federal anunciou nesta semana que fará alterações nos financiamentos para imóveis de até R$ 1,5 milhão, a partir do dia 1º de novembro. A regra, que se aplica àqueles que buscam um financiamento imobiliário utilizando o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) , passará a exigir um valor de entrada maior dos compradores.

Segundo a Caixa , nos empréstimos feitos com recursos do SBPE, o banco passará a financiar a compra ou a construção individual de imóveis que tenham valor de avaliação ou de compra e venda limitado a R$ 1,5 milhão. Além disso, os compradores que buscam um financiamento nesta modalidade não poderão ter outro financiamento habitacional ativo com a Caixa Econômica.

No modelo atual, válido até o fim deste mês, o banco não impõe nenhum limite para os financiamentos feitos com recursos do SBPE. Os clientes também podem ter outros financiamentos ativos com o banco, desde que não seja utilizado o FGTS .

Redução das cotas de financiamento

Outra mudança acontecerá nas cotas de financiamento admitidas pelo banco. A partir de novembro, a Caixa só financiará até 70% do valor do imóvel pelo Sistema de Amortização Constante (SAC) . No modelo atual, a cota concedida é de até 80% do valor do imóvel.

Já pelo sistema Price , o banco passará a financiar até 50% do valor do imóvel. Nesse caso, a cota era de 70%. Pelo sistema SAC, o valor total das prestações pagas vai diminuindo ao longo do tempo, por conta da parcela decrescente de juros. Já no sistema Price, o valor total é constante durante o prazo contratado.

Na prática, isso significa que os compradores vão precisar dar um valor maior de entrada no imóvel, já que o financiamento da Caixa diminuiu.

Objetivo

Segundo a Caixa, a alteração nas cotas de financiamento e a limitação no valor do imóvel a R$ 1,5 milhão não se aplicam às unidades habitacionais vinculadas a empreendimentos financiados pelo banco. Nesse caso, as condições vigentes atuais serão mantidas.

As mudanças passam a valer a partir de 1º de novembro. A redução das cotas de financiamento e a limitação no valor do imóvel vêm diante da crescente demanda por imóveis no mercado brasileiro e pelo maior volume de saques da caderneta de poupança, que é a origem dos recursos utilizados pela Caixa para os empréstimos via SBPE.

Segundo dados recentes do Banco Central (BC), a caderneta de poupança registrou o maior volume de saques líquidos do ano em setembro, totalizando R$ 7,1 bilhões. Esse também foi o terceiro mês seguido de retiradas.

Em nota, a Caixa informou que a carteira de crédito habitacional do banco deve superar o orçamento aprovado para o ano de 2024. Atualmente, a instituição é responsável por quase 70% do mercado.





O banco concedeu neste ano até setembro R$ 175 bilhões de crédito imobiliário, o que representa um aumento de 28,6% em relação ao mesmo período de 2023. Foram 627 mil financiamentos de imóveis.

Em relação às contratações com recursos da poupança (SBPE), a Caixa apresenta uma participação de mercado de 48,3%, correspondendo a R$ 63,5 bilhões das operações realizadas pelo banco até setembro.

