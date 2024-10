Luciana Corrêa Resultado do bloco 4 do CNU foi liberado

Os candidatos que solicitaram a revisão das notas das provas discursivas do Concurso Nacional Unificado (CNU) podem consultar os resultados a partir desta quinta-feira (17). A consulta deve ser feita na área do candidato, acessando o site da Cesgranrio, organizadora do concurso, ou diretamente no site do CNU.

Os resultados estarão disponíveis no menu "Resultados e Convocações" . Vale destacar que a nota pode aumentar, permanecer a mesma ou até diminuir.

O resultado final do CNU será divulgado no dia 21 de novembro.

Além disso, nesta quinta-feira (17), ocorre a convocação para o procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se declararam negros e indígenas, especificamente para os cargos na Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas). Os candidatos negros devem se apresentar à comissão de heteroidentificação nos dias 2 e 3 de novembro.

Detalhes sobre o procedimento de heteroidentificação

A comissão de heteroidentificação será composta por cinco integrantes e seus suplentes, cuja identidade não será divulgada. O objetivo é garantir diversidade em relação a gênero, cor e origem regional. Durante o procedimento, os candidatos terão seus dados biométricos coletados e passarão por um exame grafológico. O critério fenotípico será utilizado exclusivamente para avaliar a condição declarada.

A Fundação Cesgranrio filmará o processo para registro. Os candidatos que se recusarem a participar da filmagem ou à coleta de dados biométricos serão eliminados do concurso. Se a autodeclaração não for confirmada, o candidato concorrerá às vagas de ampla concorrência, caso possua nota suficiente.

Para as vagas reservadas a pessoas indígenas, a verificação será realizada pela comissão de verificação documental complementar nos dias 2 e 3 de novembro. A comissão analisará a documentação enviada pelos candidatos no momento da inscrição, e não será possível enviar novos documentos.

Os resultados preliminares da avaliação de veracidade da autodeclaração estão previstos para 13 de novembro, com recursos podendo ser apresentados nos dias 13 e 14.

Perícia médica

A perícia médica para candidatos que se declararam com deficiência ocorrerá entre os dias 17 e 25 de outubro. Os resultados preliminares dessa avaliação serão divulgados em 13 de novembro, e os recursos poderão ser enviados nos dias 13 e 14.

Próximas etapas

Resultado preliminar da avaliação de títulos: 4 de novembro

Prazo para recursos da avaliação de títulos: 4 e 5 de novembro

Resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos: 19 de novembro

Resultados finais do concurso: 21 de novembro

Calendário do CNU

8 de outubro: Divulgação das notas finais das provas objetivas e nota preliminar da discursiva.

17 de outubro: Resultado da revisão das provas discursivas e convocação para heteroidentificação.

17 a 25 de outubro: Perícia médica para candidatos com deficiência.

2 e 3 de novembro: Procedimento de verificação de condição para vagas reservadas.

13 de novembro: Resultados preliminares de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial.

21 de novembro: Divulgação dos resultados finais do CNU.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.