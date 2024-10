No Credit Tatuagem da Chip n'go

Em uma proposta inusitada que tem chamado atenção em Bolton , no Reino Unido, Sebastian Coman, de 36 anos, dono do Chip&Go , popular restaurante de batatas fritas recheadas, decidiu oferecer refeições gratuitas "vitalícias", ou seja, por toda a vida, para quem tatuar o logotipo da sua rede. O que começou como uma ideia divertida rapidamente se tornou uma verdadeira sensação entre os clientes mais ousados.

Sebastian revelou que a ideia surgiu enquanto comemorava o sucesso de seus pratos.

“Recebo clientes que voltam todos os dias elogiando a comida, e isso me deixa muito feliz”, comentou. Ele continuou, brincando: “Se eles estão tão satisfeitos, por que não ver até onde vão? Foi assim que a ideia da tatuagem nasceu.”

A resposta do público foi imediata, com muitos clientes buscando informações nas redes sociais sobre a tatuagem, como tamanho e local. Agora, Sebastian se comprometeu a oferecer apenas cinco passes vitalícios para aqueles dispostos a marcar o logotipo do Chip&Go em suas peles.

“Quem se tatuar terá direito a uma refeição diária enquanto o restaurante estiver aberto”, destacou Sebastian, sublinhando a generosidade da oferta. Para garantir que a inflação não impacte essa promessa, ele afirmou: “Os clientes poderão escolher qualquer prato do menu principal, e, se houver aumento de preços, isso não afetará a oferta.”

Além disso, o proprietário planeja expandir o Chip&Go no próximo ano. “Estamos trabalhando para abrir uma nova unidade, e os que tiverem a tatuagem poderão desfrutar de refeições gratuitas lá também”, revelou.

Kevin Taylor, um cliente fiel de 49 anos e apreciador das batatas fritas do Chip&Go, foi um dos primeiros a se tatuar. Ele comentou que, ao fazer a tatuagem, percebeu que economizaria cerca de £316 anualmente em refeições. “A tatuagem custou £60, então vale muito a pena”, disse Kevin, que adora o especial de fajita de frango. “As batatas fritas são sempre frescas e o sabor é incrível.”

Kevin não hesita em afirmar que o Chip&Go é seu local favorito, referindo-se a Sebastian como o “Deus da Batata Frita”. “Agora, quando alguém menciona o nome dele, não posso evitar pensar na tatuagem”, brincou.

Com essa iniciativa, Sebastian espera não apenas fortalecer a fidelidade dos clientes, mas também criar uma comunidade unida de fãs dedicados à experiência única que o Chip&Go oferece.



