Taís Ilhéu CNU

Entre os 970 mil candidatos que participaram do Concurso Nacional Unificado (CNU) , 59,7 mil tiveram suas provas de redação ou discursivas corrigidas. Para que a correção ocorresse, os candidatos precisavam ter ficado entre até nove vezes o número de vagas disponíveis nas provas objetivas, conforme os editais.

Abaixo, o número de candidatos com redações corrigidas em cada bloco:



Bloco 1: 6.696

Bloco 2: 5.220

Bloco 3: 4.842

Bloco 4: 8.739

Bloco 5: 9.072

Bloco 6: 3.330

Bloco 7: 15.633

Bloco 8: 6.228

O Ministério da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos (MGI) também divulgou as notas mínimas que os candidatos precisavam atingir para que suas redações ou discursivas fossem corrigidas.

Os candidatos devem ficar atentos às notas exigidas para os cargos que escolheram como opções prioritárias dentro do mesmo bloco temático, pois isso pode aumentar as chances de classificação.



As notas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), conhecido como Enem dos concursos, foram divulgadas na terça-feira (8) e, agora, os candidatos têm, a partir desta quarta-feira (9), que enviar a documentação dos títulos acadêmicos.

Essa etapa é apenas para alguns cargos, nos quais a pontuação extra pode fazer diferença na nota final. O envio dos títulos deve ser feito no site da Fundação Cesgranrio.

Os candidatos convocados devem se atentar para as novas regras, que exigem que as imagens dos documentos sejam enviadas com frente e verso, além de conter data e assinatura. Cada cargo tem uma pontuação específica para os títulos. Por exemplo, um mestrado pode valer até 4 pontos para o cargo de arquiteto na Advocacia Geral da União (AGU).

Segundo o cronograma oficial do Ministério da Gestão em Serviços Públicos, que promove o concurso, o prazo para pedidos de eventuais revisões de notas da prova discursiva acaba nesta quarta-feira (9).

Veja o cronograma

8 e 9 de outubro: Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da discursiva;



8 de outubro: Convocação para o envio de títulos (via upload);

9 e 10 de outubro: Envio dos títulos;

17 de outubro: Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva;

17 de outubro: Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas (exclusivamente para os cargos da Funai);

17 a 25 de outubro de 2024: Prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência;

2 e 3 de novembro: Verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e confirmação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas:

4 de novembro: Resultado preliminar da avaliação de títulos:

4 e 5 de novembro: Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos;

13 de novembro: Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência;

13 e 14 de novembro: Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência;

19 de novembro: Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos;

21 de novembro: Previsão de divulgação dos resultados finais.

