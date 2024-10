Divulgação A Irmandade está avaliando o potencial de cada imóvel para diferentes usos

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo está realizando a venda de sete casarões localizados no centro da cidade. O objetivo é arrecadar R$ 200 milhões, que serão utilizados para quitar dívidas da instituição e criar um fundo patrimonial destinado a financiar suas operações.

A gestão da venda dos imóveis está sendo conduzida pela Santander Holding Imobiliária (SHI), que já iniciou contatos com potenciais compradores. O provedor da Irmandade, Vicente Paolillo, afirmou que as negociações devem ser concluídas até o segundo semestre de 2025.

O fundo patrimonial, que está em fase de criação, será composto pelos recursos provenientes da venda dos imóveis, além de doações de pessoas físicas e empresas que desejam apoiar a instituição.

A Irmandade está avaliando o potencial de cada imóvel para diferentes usos, que podem incluir residências, atividades culturais, além de áreas voltadas para saúde e educação.

A venda dos imóveis está sendo realizada em conjunto com a Prefeitura de São Paulo e o governo do Estado, que têm como meta incentivar a reocupação e a requalificação dos centros urbanos.

Busca de receitas

Hoje, os imóveis que estão à venda não estão alugados, ou seja, não estão gerando receita. A decisão da Santa Casa de vender 20% de seu patrimônio imobiliário, que inclui um prédio histórico no Largo da Misericórdia, está condicionada à aprovação de projetos e à obtenção de receitas.

Além disso, os recursos obtidos serão essenciais para a cobertura dos custos de serviços prestados pela instituição, como atendimentos ambulatoriais, urgências, cirurgias, internações e exames, conforme comunicou a assessoria da Irmandade.



Em 2023, a Santa Casa registrou 535 mil atendimentos ambulatoriais, 219 atendimentos de urgência, 37 mil internações, 27 mil cirurgias e 2,7 milhões de exames de laboratório e imagem.

Todos os atendimentos realizados pela instituição são voltados exclusivamente ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Veja fotos dos imóveis:

