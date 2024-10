DELIL SOULEIMAN Uma bomba de óleo em um campo de petróleo perto da cidade de Al Qahtaniyah, no nordeste da Síria, em 18 de dezembro de 2022

O preço do petróleo sobe nesta quarta-feira (2) em meio a escalada das t ensões no Oriente Médio . O temor de que o recente conflito possa impactar a produção de petróleo na região surge após ataque de mísseis do Irã contra Israel , realizado na terça-feira (1º), e a promessa de represálias por parte de Israel.

Por volta das 7h, o petróleo tipo Brent, referência global, subia 2,2%, negociado a US$ 75,19 por barril. O West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referência nos Estados Unidos, apresentava avanço de 2,4%, alcançando US$ 71,53.

Na terça-feira (1º), os preços já haviam disparado mais de 5%, encerrando o dia com uma alta de cerca de 2,5%.

Em agosto, a produção petrolífera do Irã alcançou seu maior nível em seis anos, atingindo 3,7 milhões de barris por dia, embora tenha sofrido uma leve queda em setembro. No ano passado, o Irã se posicionou como o nono maior produtor de petróleo do mundo, de acordo com dados norte-americanos.

O conflito

A agência Reuters noticiou que, na madrugada desta quarta-feira (2), o Irã declarou que seu ataque com mísseis contra Israel havia terminado, a menos que novas provocações ocorressem. Em resposta, Israel e Estados Unidos prometeram retaliações contra Teerã, aumentando os temores de um conflito mais amplo na região.

O Irã advertiu que qualquer resposta de Israel ao ataque, que envolveu mais de 180 mísseis balísticos, resultaria em "destruição em larga escala". Em meio a esse clima de tensão, o Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião sobre a situação no Oriente Médio, enquanto a União Europeia clamou por um cessar-fogo imediato.

A instabilidade geopolítica no Oriente Médio gera receios entre os investidores sobre a oferta de petróleo, considerando que a região é responsável por pelo menos um terço da produção global da commodity. Especialistas alertam que a participação direta do Irã no conflito pode resultar em interrupções no fornecimento e consequências severas para os preços do petróleo.

