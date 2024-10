Unsplash/ Tierra Mallorca Leilões de Imóveis: Caixa e Santander Oferecem Mais de 1.300 Oportunidades em Todo o País

Duas das principais instituições financeiras do Brasil estão promovendo leilões este mês, oferecendo mais de 1.300 imóveis localizados em 25 estados e no Distrito Federal. No Rio de Janeiro, são cerca de 200 opções disponíveis para os interessados.

O leilão da Caixa Econômica Federal, que ficará aberto para lances até 23 de outubro, conta com mais de 1.100 imóveis, incluindo casas, apartamentos e terrenos. Os valores iniciais variam de R$ 59.200 a R$ 3,6 milhões, com opções no Rio a partir de R$ 87.200. O leilão é organizado pela Kron Leilões e pelo Site Leilões , onde os participantes podem realizar seus lances.

O Santander, por sua vez, está promovendo um leilão com 191 propriedades em diversas regiões do país, incluindo estados como Acre, Alagoas, Bahia e São Paulo. O banco informa que os interessados podem optar por pagamento à vista, sem desconto, ou financiamento em até 420 parcelas, com um sinal inicial de 20% do valor ofertado. Importante destacar que o IPTU e o condomínio dos imóveis estarão quitados até a data do leilão.

Para participar do leilão do Santander, os compradores devem se cadastrar no site da Biasi Leilões. Os lances poderão ser feitos a partir de 8 de outubro, às 11h30.



SERVIÇO:

Feirão de Imóveis Santander

Data e hora: 08/10/2024, terça-feira, a partir das 11h:30

Quantidade de imóveis: 191

Regiões: AC, AL, BA, CE, GO, MA, MT, MS, PA, PB, PR, PE, RJ, RO, RN, RS, SC e SP

Lances: entre R$60.000,00 a R$1.490.000,00.

Local: Online, site oficial da Biasi Leilões.

Condições de pagamento: À vista em parcela única, ou via financiamento imobiliário pelo Santander (com sinal mínimo de 20% do valor da compra).

Página do leilão: https://www.biasileiloes.com. br/leilao/3696/leilao-de-183- imoveis-residenciais- comerciais-e-terrenos-em- diversos-estados-do-brasil- imperdivel-confira-e- aproveite?pagina=1

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.