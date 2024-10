Joédson Alves/Agência Brasil A decisão foi motivada pelo alto índice de cancelamentos de pagamentos por parte dos apostadores





A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços ( Abecs ) anunciou que o uso de cartões de crédito para apostas online estará proibido a partir de 1º de janeiro de 2024.

A medida foi tomada em conjunto com empresas como Visa, Mastercard, Elo, American Express e bancos, visando reduzir o superendividamento e conter o crescimento das apostas online no país.

Apesar do Pix ser o meio de pagamento mais utilizado para apostas, a Abecs afirmou que o uso de cartões de crédito neste setor é inexpressivo.

A proibição acompanha a regulamentação do setor de apostas pelo Ministério da Fazenda, que também estabelece a mesma restrição a partir de janeiro de 2024.

A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) e o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) informaram que seus associados deixarão de aceitar pagamentos com cartão de crédito para apostas online.

A decisão foi motivada pelo alto índice de cancelamentos de pagamentos por parte dos apostadores, o que representa um risco financeiro para as empresas de pagamento.





A proibição também atende a pedidos de varejistas e do setor bancário, que demonstraram preocupação com o aumento da inadimplência entre os apostadores.

Pesquisas indicam que a maioria dos apostadores brasileiros possui dívidas, e muitos estão com o nome registrado em serviços de proteção ao crédito.

